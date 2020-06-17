В компании "Украинские железные дороги" проходят обыски

"Сейчас оперативники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины совместно с управлением СБ Украины в Сумской области и следователями Национальной полиции под процессуальным руководством офиса Генерального прокурора проводят в пяти регионах Украины санкционированные обыски на структурных подразделениях АО "Укрзализныця" и коммерческих структурах, производственных и офисных помещениях и местах проживания фигурантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что служба безопасности Украины задокументировала закупку некачественных запчастей для нужд компании более чем на 3,7 миллиона долларов, которая создавала угрозы стабильному функционированию железнодорожных перевозок. Оперативники спецслужбы установили, что сделку организовали представители коммерческих структур при "поддержке" должностных лиц руководящего состава компании.

"При высоком уровне износа подвижного состава и недостатке средств на обновление основных средств злоумышленники наладили поставки запчастей и оборудования ненадлежащего качества. Продукция, в частности не соответствовала установленным характеристикам, была с явными признаками использования. Часть запчастей, по версии следствия, была изготовлена кустарным способом, часть - похищена с отечественных предприятий железнодорожной отрасли. По заключению экспертов, эксплуатация такого оборудования на подвижном составе "Укрзализныци" приводила к системному выходу его из строя, возникновению чрезвычайных происшествий и срывов перевозок. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленники успели поставить "Укрзализныци" некачественной продукции более чем на 100 миллионов гривен (более 3,7 миллиона долларов - ред.)", - сообщили в СБ Украины.