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В компании "Украинские железные дороги" проходят обыски
Украинские правоохранители проводят обыски в АО "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") в пяти областях страны из-за закупки некачественных деталей для... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:06
ситуация на украине
украинская железная дорога
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украина
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353
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ситуация на украине, украинская железная дорога, укрзализныця, украина, в мире

В компании "Украинские железные дороги" проходят обыски

14:05 17.06.2020 (обновлено: 14:06 17.06.2020)
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© Depositphotos / rootstocksПассажирский поезд в Карпатах
Пассажирский поезд в Карпатах
© Depositphotos / rootstocks
КИЕВ, 17 июн - РИА Новости. Украинские правоохранители проводят обыски в АО "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") в пяти областях страны из-за закупки некачественных деталей для нужд компании на более чем 3,7 миллиона долларов, сообщается в среду на сайте Службы безопасности Украины.
"Сейчас оперативники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины совместно с управлением СБ Украины в Сумской области и следователями Национальной полиции под процессуальным руководством офиса Генерального прокурора проводят в пяти регионах Украины санкционированные обыски на структурных подразделениях АО "Укрзализныця" и коммерческих структурах, производственных и офисных помещениях и местах проживания фигурантов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что служба безопасности Украины задокументировала закупку некачественных запчастей для нужд компании более чем на 3,7 миллиона долларов, которая создавала угрозы стабильному функционированию железнодорожных перевозок. Оперативники спецслужбы установили, что сделку организовали представители коммерческих структур при "поддержке" должностных лиц руководящего состава компании.
"При высоком уровне износа подвижного состава и недостатке средств на обновление основных средств злоумышленники наладили поставки запчастей и оборудования ненадлежащего качества. Продукция, в частности не соответствовала установленным характеристикам, была с явными признаками использования. Часть запчастей, по версии следствия, была изготовлена кустарным способом, часть - похищена с отечественных предприятий железнодорожной отрасли. По заключению экспертов, эксплуатация такого оборудования на подвижном составе "Укрзализныци" приводила к системному выходу его из строя, возникновению чрезвычайных происшествий и срывов перевозок. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленники успели поставить "Укрзализныци" некачественной продукции более чем на 100 миллионов гривен (более 3,7 миллиона долларов - ред.)", - сообщили в СБ Украины.
Значительная часть средств присваивалась фигурантами через фирмы с признаками фиктивности.
Продолжается досудебное следствие.
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12 июня, 14:17
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Ситуация на УкраинеУкраинская железная дорогаУкрзализныцяУкраинаВ мире
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