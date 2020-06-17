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Ученые-ихтиологи оценят влияние ЧС в Норильске на водоемы в Таймыре
Ученые-ихтиологи из Москвы, Томска и Красноярска в ближайшее время намерены приступить к оценке ущерба и влияния на водоемы Таймыра ЧС с разливом дизтоплива в... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:02
владимир романов
российская академия наук
таймыр
норильск
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
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владимир романов, российская академия наук, таймыр, норильск, происшествия

Ученые-ихтиологи оценят влияние ЧС в Норильске на водоемы в Таймыре

14:02 17.06.2020
109
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
НОВОСИБИРСК, 17 июн – РИА Новости. Ученые-ихтиологи из Москвы, Томска и Красноярска в ближайшее время намерены приступить к оценке ущерба и влияния на водоемы Таймыра ЧС с разливом дизтоплива в Норильске, сообщает в среду Томский госуниверситет (ТГУ).
В вузе пояснили, что в состав межведомственной комиссии, созданной для недопущения дальнейшей деградации экосистем в Красноярском крае после аварии на норильской ТЭЦ-3, включили трех ученых-ихтиологов, в том числе эксперта, более 40 лет занимающегося исследованием рыб Таймыра, завкафедрой ихтиологии и гидробиологии Биологического института ТГУ Владимира Романова. Одной из главных задач экспертной комиссии будет разработка плана по оценке вреда, нанесенного в результате аварии окружающей среде.
"В настоящее время совещания идут в онлайн-режиме, поскольку необходимо решить ряд организационных вопросов. После этого члены комиссии смогут выехать в Красноярский край на место аварии. По предварительным оценкам большая часть дизтоплива попала в водоемы. Задача ихтиологов – оценить настоящее состояние ихтиофауны и определить отсроченные риски", - приводятся в сообщении слова Романова.
По словам эксперта ТГУ, реки и озера полуострова Таймыр являются уникальными объектами. В них обитают разные виды сиговых и лососёвых рыб. Так, например, в реку Пясина, протяженность которой около 800 километров, массово заходит горбуша.
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Вместе с тем, по словам ученого, состояние некоторых водных объектов на Таймыре и ранее требовало введения серьезных природоохранных мер, так как местная промышленность крайне пагубно влияла на водные экосистемы. По этой причине, например, озеро Пясино было утрачено как рыбохозяйственный водоем, отметил он.
Потери и риски для ихтиофауны будут определять специалисты трех организаций. Кроме Владимира Романова из Биологического института ТГУ это завлабораторией низших позвоночных Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (Москва) Александр Голубцов и старший научный сотрудник Красноярского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Владимир Заделенов.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.
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Владимир РомановРоссийская академия наукТаймырНорильскПроисшествия
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