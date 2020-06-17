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Житель Петербурга получил семь лет колонии за попытку вступить в ИГ*
Южный окружной военный суд в среду приговорил к семи годам лишения свободы жителя Санкт-Петербурга Ислама Укурова, который попытался вступить в террористическую РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:01
россия
исламское государство
санкт-петербург
происшествия
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россия, исламское государство, санкт-петербург, происшествия

Житель Петербурга получил семь лет колонии за попытку вступить в ИГ*

13:57 17.06.2020 (обновлено: 14:01 17.06.2020)
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© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд в среду приговорил к семи годам лишения свободы жителя Санкт-Петербурга Ислама Укурова, который попытался вступить в террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ)*, сообщил журналистам представитель суда.
По его данным, Укуров решил вступить в ИГ* в конце марта 2017 года. Для этого он через интернет нашел человека, пообещавшего ему помочь в этом в Сирии. В начале мая того же года Укуров приехал в Турцию, получил поддельный паспорт гражданина Сирии и попытался пересечь границу, однако его задержали.
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Правоохранители определили его в центр временного содержания мигрантов, где он пробыл один год - до 11 мая 2018 года, а потом еще около года прожил в Турции, но вступить в ИГ* не передумал.
В мае 2019 года он запланировал примкнуть к террористам в Афганистане. Для этого Укуров приехал в Иран, чтобы там пересечь границу, однако 3 июня 2019 года его задержали, а потом передали Российской Федерации.
Уголовное дело было возбуждено по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации. "Укуров признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме", - сказал представитель суда.
Приговор в законную силу пока не вступил.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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РоссияИсламское государствоСанкт-ПетербургПроисшествия
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