Житель Петербурга получил семь лет колонии за попытку вступить в ИГ*

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд в среду приговорил к семи годам лишения свободы жителя Санкт-Петербурга Ислама Укурова, который попытался вступить в террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ)*, сообщил журналистам представитель суда.
Правоохранители определили его в центр временного содержания мигрантов, где он пробыл один год - до 11 мая 2018 года, а потом еще около года прожил в Турции, но вступить в ИГ* не передумал.
В мае 2019 года он запланировал примкнуть к террористам в Афганистане. Для этого Укуров приехал в Иран, чтобы там пересечь границу, однако 3 июня 2019 года его задержали, а потом передали Российской Федерации.
Уголовное дело было возбуждено по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации. "Укуров признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме", - сказал представитель суда.
Приговор в законную силу пока не вступил.
* Запрещенная в России террористическая группировка.