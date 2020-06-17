Житель Петербурга получил семь лет колонии за попытку вступить в ИГ*

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд в среду приговорил к семи годам лишения свободы жителя Южный окружной военный суд в среду приговорил к семи годам лишения свободы жителя Санкт-Петербурга Ислама Укурова, который попытался вступить в террористическую организацию " Исламское государство " (ИГ)*, сообщил журналистам представитель суда.

По его данным, Укуров решил вступить в ИГ* в конце марта 2017 года. Для этого он через интернет нашел человека, пообещавшего ему помочь в этом в Сирии . В начале мая того же года Укуров приехал в Турцию , получил поддельный паспорт гражданина Сирии и попытался пересечь границу, однако его задержали.

Правоохранители определили его в центр временного содержания мигрантов, где он пробыл один год - до 11 мая 2018 года, а потом еще около года прожил в Турции, но вступить в ИГ* не передумал.

В мае 2019 года он запланировал примкнуть к террористам в Афганистане . Для этого Укуров приехал в Иран , чтобы там пересечь границу, однако 3 июня 2019 года его задержали, а потом передали Российской Федерации

Уголовное дело было возбуждено по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации. "Укуров признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме", - сказал представитель суда.

Приговор в законную силу пока не вступил.