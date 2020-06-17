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За 2019 год в России предотвратили 43 теракта
В 2019 году в России удалось предотвратить 43 теракта - на 38% больше, чем в предыдущем году, говорится в докладе генпрокурора о состоянии законности и... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:57
россия
игорь краснов
терроризм
безопасность
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, игорь краснов, терроризм, безопасность

За 2019 год в России предотвратили 43 теракта

13:57 17.06.2020
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© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ РФ
© ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В 2019 году в России удалось предотвратить 43 теракта - на 38% больше, чем в предыдущем году, говорится в докладе генпрокурора о состоянии законности и правопорядка, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Анализ статистических данных и ситуации в регионах свидетельствует о сохранении высокого уровня террористических угроз. В 2019 году зарегистрировано 1 806 преступлений террористической характера, что на 7,6 процентов выше этого показателя за 2018 год (1 679). На 38 процентов увеличилось (с 31 до 43) число предотвращенных терактов", - отмечается в документе.
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РоссияИгорь КрасновтерроризмБезопасность
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