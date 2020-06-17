За 2019 год в России предотвратили 43 теракта

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В 2019 году в России удалось предотвратить 43 теракта - на 38% больше, чем в предыдущем году, говорится в докладе генпрокурора о состоянии законности и правопорядка, который есть в распоряжении РИА Новости.

"Анализ статистических данных и ситуации в регионах свидетельствует о сохранении высокого уровня террористических угроз. В 2019 году зарегистрировано 1 806 преступлений террористической характера, что на 7,6 процентов выше этого показателя за 2018 год (1 679). На 38 процентов увеличилось (с 31 до 43) число предотвращенных терактов", - отмечается в документе.