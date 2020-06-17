https://ria.ru/20200617/1573062179.html
За 2019 год в России предотвратили 43 теракта
В 2019 году в России удалось предотвратить 43 теракта - на 38% больше, чем в предыдущем году, говорится в докладе генпрокурора о состоянии законности и... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:57
2020-06-17T13:57
россия
игорь краснов
терроризм
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570084502_0:0:988:556_1400x0_80_0_0_e9b036a30d9745ac96410c2429266e40.jpg
https://ria.ru/20200617/1573055913.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570084502_0:0:988:556_1400x0_80_0_0_e9b036a30d9745ac96410c2429266e40.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568774732_0:0:846:634_1400x0_80_0_0_b6ebdc8c91a1435aa649f02be11ad392.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568774732_28:0:748:720_1400x0_80_0_0_845a1eff70dd826f31bd1c5edcecd48b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь краснов, терроризм, безопасность