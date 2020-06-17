Студентке из Коми вручили медаль МЧС за спасение тонувшего ребенка

Студентка Государственного института экономики, финансов, права и технологий Ленинградской области Яна Маравская спасла девочку в 2019 году. Девушка приехала на летние каникулы в родной поселок Нючпас Койгородского района республики Коми. 23 июля она вместе с сестрой отдыхала на берегу пруда. Находившиеся на берегу дети прыгнули в воду с деревянных мостков, но одна из девочек не умела плавать и стала тонуть. Девушка, которая уже направлялась домой, услышала крики о помощи и быстро вернулась обратно. Увидев тонущую девочку, Яна Маравская прыгнула в воду и спасла ее.
"Своевременно сориентировавшись в опасной ситуации, своими самоотверженными и решительными действиями Яна Маравская спасла человеческую жизнь. За этот героический поступок приказом министра МЧС России девушка награждена медалью "За спасение погибающих на водах", - говорится в сообщении.
Церемония награждения проводилась с соблюдением всех мер предосторожности, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.
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"Спасибо родителям Яны за то, что вырастили такого сознательного человека, настоящую гражданку своей страны. Этот случай в очередной раз доказал, что в республике Коми живут отважные и неравнодушные молодые люди, которые готовы прийти на помощь всем тем, кто оказался в беде. Мы очень гордимся этим!" - отметил начальник ГУ МЧС по республике Коми Алексей Пархомович, слова которого приводятся в сообщении.