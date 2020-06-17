Студентке из Коми вручили медаль МЧС за спасение тонувшего ребенка

"Спасибо родителям Яны за то, что вырастили такого сознательного человека, настоящую гражданку своей страны. Этот случай в очередной раз доказал, что в республике Коми живут отважные и неравнодушные молодые люди, которые готовы прийти на помощь всем тем, кто оказался в беде. Мы очень гордимся этим!" - отметил начальник ГУ МЧС по республике Коми Алексей Пархомович, слова которого приводятся в сообщении.