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Студентке из Коми вручили медаль МЧС за спасение тонувшего ребенка
Студентке из республики Коми Яне Маравской, спасшей несовершеннолетнюю девочку, вручили медаль "За спасение погибающих на водах", сообщает региональное ГУ МЧС. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:54
республика коми
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленинградская область
койгородский район
общество
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республика коми
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353
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республика коми, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область, койгородский район, общество

Студентке из Коми вручили медаль МЧС за спасение тонувшего ребенка

13:54 17.06.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по Республике КомиТоржественное вручение награды "За спасение погибающих на водах" Яне Маравской
Торжественное вручение награды За спасение погибающих на водах Яне Маравской
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Коми
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Студентке из республики Коми Яне Маравской, спасшей несовершеннолетнюю девочку, вручили медаль "За спасение погибающих на водах", сообщает региональное ГУ МЧС.
Студентка Государственного института экономики, финансов, права и технологий Ленинградской области Яна Маравская спасла девочку в 2019 году. Девушка приехала на летние каникулы в родной поселок Нючпас Койгородского района республики Коми. 23 июля она вместе с сестрой отдыхала на берегу пруда. Находившиеся на берегу дети прыгнули в воду с деревянных мостков, но одна из девочек не умела плавать и стала тонуть. Девушка, которая уже направлялась домой, услышала крики о помощи и быстро вернулась обратно. Увидев тонущую девочку, Яна Маравская прыгнула в воду и спасла ее.
"Своевременно сориентировавшись в опасной ситуации, своими самоотверженными и решительными действиями Яна Маравская спасла человеческую жизнь. За этот героический поступок приказом министра МЧС России девушка награждена медалью "За спасение погибающих на водах", - говорится в сообщении.
Церемония награждения проводилась с соблюдением всех мер предосторожности, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.
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"Спасибо родителям Яны за то, что вырастили такого сознательного человека, настоящую гражданку своей страны. Этот случай в очередной раз доказал, что в республике Коми живут отважные и неравнодушные молодые люди, которые готовы прийти на помощь всем тем, кто оказался в беде. Мы очень гордимся этим!" - отметил начальник ГУ МЧС по республике Коми Алексей Пархомович, слова которого приводятся в сообщении.
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