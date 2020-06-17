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В Волгограде создали первый в ЮФО реабилитационный центр для онкобольных
Уникальный для Южного федерального округа реабилитационный центр для онкологических больных создан в Волгограде при областном онкодиспансере, сообщили РИА... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:53
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В Волгограде создали первый в ЮФО реабилитационный центр для онкобольных

13:53 17.06.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГорода России. Волгоград
Города России. Волгоград
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ВОЛГОГРАД, 17 июн - РИА Новости. Уникальный для Южного федерального округа реабилитационный центр для онкологических больных создан в Волгограде при областном онкодиспансере, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области.
"Первый и единственный в ЮФО высокотехнологичный реабилитационный центр для онкологических больных создан при Волгоградском областном диспансере на базе двухэтажного здания после масштабной реконструкции. Тем самым завершено создание трехэтапной реабилитационной помощи онкологическим пациентам – сразу после проведенного оперативного вмешательства, дальнейшего стационарного лечения в течение 4 месяцев и последующего амбулаторного лечения", - сообщили РИА Новости в ведомстве. По данным администрации, новый центр оснастили современным физиотерапевтическим оборудованием и оборудованием для реабилитации. Центр рассчитан на 30 коек.
"Мы создаем на территории Волгоградской области современную онкологическую службу, отвечающую самым высоким мировым стандартам. "…" Здесь используются лучшие мировые практики, чтобы жители не где-то в других регионах, за рубежом получали онкологическую и реабилитационную помощь, а в Волгоградской области", - цитирует ведомство слова губернатора Андрея Бочарова.
По информации администрации, модернизация и самого онкодиспансера выходит на финальную стадию, уже завершен капитальный ремонт реанимационного, радиотерапевтического и рентгенотделения, операционных блоков, поставлено новое оборудование для лучевой терапии. Планируется обновление фасадов и кровли корпусов, а также благоустройство территории
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По данным ведомства, на территории онкодиспансера ведется строительство лечебно-диагностического онкологического центра, уже готова "коробка" здания, первые два этажа которого находятся под землей. Отмечается, что рабочие занимаются черновой отделкой помещений, а также возводят колонны под переход в главный корпус онкодиспансера. А в 2021 году, по данным администрации, начнется строительство нового радиологического корпуса для лучевой терапии и центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографий.
В рамках программы "Здравоохранение" в Волгоградской области запланировано 42 проекта на сумму 13 миллиардов рублей, средства, в том числе, пойдут на модернизацию областного онкодиспансера, также в рамках нацпроекта в 2019 году началось строительство лечебно-диагностического онкологического центра. В нем, по информации администрации, планируется организовать взрослую поликлинику, рассчитанную на 700 посещений в день, детский центр онкологии, рентген-хирургическое отделение, реанимацию, палаты интенсивной терапии. Центр станет опорным для амбулаторий в районах области.
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