В Волгограде создали первый в ЮФО реабилитационный центр для онкобольных

ВОЛГОГРАД, 17 июн - РИА Новости. Уникальный для Южного федерального округа реабилитационный центр для онкологических больных создан в Уникальный для Южного федерального округа реабилитационный центр для онкологических больных создан в Волгограде при областном онкодиспансере, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области

"Первый и единственный в ЮФО высокотехнологичный реабилитационный центр для онкологических больных создан при Волгоградском областном диспансере на базе двухэтажного здания после масштабной реконструкции. Тем самым завершено создание трехэтапной реабилитационной помощи онкологическим пациентам – сразу после проведенного оперативного вмешательства, дальнейшего стационарного лечения в течение 4 месяцев и последующего амбулаторного лечения", - сообщили РИА Новости в ведомстве. По данным администрации, новый центр оснастили современным физиотерапевтическим оборудованием и оборудованием для реабилитации. Центр рассчитан на 30 коек.

"Мы создаем на территории Волгоградской области современную онкологическую службу, отвечающую самым высоким мировым стандартам. "…" Здесь используются лучшие мировые практики, чтобы жители не где-то в других регионах, за рубежом получали онкологическую и реабилитационную помощь, а в Волгоградской области", - цитирует ведомство слова губернатора Андрея Бочарова.

По информации администрации, модернизация и самого онкодиспансера выходит на финальную стадию, уже завершен капитальный ремонт реанимационного, радиотерапевтического и рентгенотделения, операционных блоков, поставлено новое оборудование для лучевой терапии. Планируется обновление фасадов и кровли корпусов, а также благоустройство территории

По данным ведомства, на территории онкодиспансера ведется строительство лечебно-диагностического онкологического центра, уже готова "коробка" здания, первые два этажа которого находятся под землей. Отмечается, что рабочие занимаются черновой отделкой помещений, а также возводят колонны под переход в главный корпус онкодиспансера. А в 2021 году, по данным администрации, начнется строительство нового радиологического корпуса для лучевой терапии и центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографий.