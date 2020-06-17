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Главы МИД Китая и Индии договорились решить ситуацию на границе
Глава МИД Китая Ван И и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в среду в ходе телефонного разговора договорились справедливо решить сложную... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:31
кашмир
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ван и (политик)
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353
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кашмир, аруначал-прадеш, ван и (политик), мид индии, мид кнр, китай, индия, в мире

Главы МИД Китая и Индии договорились решить ситуацию на границе

13:45 17.06.2020 (обновлено: 15:31 17.06.2020)
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© REUTERS / StringerИндийские военные во временном транзитном лагере перед отправлением в Ладакх
Индийские военные во временном транзитном лагере перед отправлением в Ладакх
© REUTERS / Stringer
Индийские военные во временном транзитном лагере перед отправлением в Ладакх. Архивное фото
ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. Глава МИД Китая Ван И и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в среду в ходе телефонного разговора договорились справедливо решить сложную ситуацию на границе, которая значительно обострилась в последнее время, говорится в заявлении МИД КНР.
"Стороны договорились справедливо решить сложную ситуацию на границе, вызванную столкновением в долине реки Галван", - говорится в сообщении китайского МИД.
Ван И
14:14
Китай потребовал от Индии тщательного расследования инцидента на границе
Глава внешнеполитического ведомства Китая призвал индийского коллегу "следовать важному консенсусу, достигнутому лидерами двух стран, посредством имеющихся каналов, включая механизм встреч спецпредставителей Китая и Индии по пограничным вопросам и механизм встреч пограничных войск двух стран, укреплять взаимодействие и координацию по вопросам надлежащего урегулирования пограничных вопросов".
В свою очередь Субраманьям Джайшанкар представил позицию индийской стороны и заявил, что "Индия готова, исходя из общего положения в двусторонних отношениях, совместно с Китаем осуществлять консенсус лидеров двух стран и путем диалога мирным путем решать конфликты в приграничных районах".
Отмечается, что стороны также условились в равной степени соблюдать договоренности, достигнутые в ходе встречи 6 июня между командиром индийского 14-го корпуса генерал-лейтенантом Хариндером Сингхом и командующим Южно-Синьцзянским военным округом генерал-майором Народно-освободительной армии Китая Лю Линем.
Инцидент между китайскими и индийскими военными произошел вечером 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе. По версии китайских военных, вечером 15 июня в районе реки Галван на границе индийские военные нарушили обязательства и вновь незаконно пересекли линию фактического контроля, умышленно осуществили провокационный удар, что привело к ожесточенному столкновению, были раненые и убитые. МИД Китая выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе. МИД Индии заявил, что столкновение произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван.
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
13:53
Индия хочет мира, но на подстрекательство ответит, заявил Моди
310020
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КашмирАруначал-ПрадешВан И (политик)МИД ИндииМИД КНРКитайИндияВ мире
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