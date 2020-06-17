Главы МИД Китая и Индии договорились решить ситуацию на границе

В свою очередь Субраманьям Джайшанкар представил позицию индийской стороны и заявил, что "Индия готова, исходя из общего положения в двусторонних отношениях, совместно с Китаем осуществлять консенсус лидеров двух стран и путем диалога мирным путем решать конфликты в приграничных районах".