В Киеве задержали 15 человек в ходе митингов

"Задержаны 15 человек, все они находятся в Печерском районном управлении (полиции – ред.). В отношении одного лица возбуждено уголовное производство (дело – ред.) по статье 345 (уголовного кодекса Украины – ред.) "сопротивление сотруднику полиции", есть видео, на котором парень брызгал в полицейских с газового балончика", - сообщил Крищенко. Трансляцию вело агентство УНН.

Кроме того, по словам Крищенко, было три обращения в полицию – два человека сообщили о нападении на них, еще один человек сообщил, что в него бросили неизвестным предметом. При этом в ходе митингов, по данным полиции, никто не пострадал, несколько человек обратились за медпомощью из-за жары. Глава киевской полиции отметил, что охрану порядка возле офиса президента обеспечивали около 500 правоохранителей, по его словам, это было почти идентично числу участников акций протеста.