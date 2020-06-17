В Киеве задержали 15 человек в ходе митингов

КИЕВ, 17 июн - РИА Новости. Правоохранители в ходе акций протеста в среду задержали 15 человек, в отношении одного из них возбуждено уголовное дело, сообщил на брифинге глава полиции Киева Андрей Крищенко.
Ранее в Киеве у офиса президента Украины Владимира Зеленского состоялся митинг сторонников партии видеоблогера Анатолия Шария. Они требовали от главы государства либо защитить права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов, либо уйти в отставку. Там же произошли столкновения правоохранителей с радикалами, протестующими против митинга сторонников Шария. Позже они продолжились во время того, как колонна сторонников партии Шария начала двигаться на протест к зданию МВД. Пресс-служба киевского управления национальной полиции Украины сообщила, что полицейские задержали несколько человек, которые бросили дымовые шашки в колонну сторонников партии Шария.
"Задержаны 15 человек, все они находятся в Печерском районном управлении (полиции – ред.). В отношении одного лица возбуждено уголовное производство (дело – ред.) по статье 345 (уголовного кодекса Украины – ред.) "сопротивление сотруднику полиции", есть видео, на котором парень брызгал в полицейских с газового балончика", - сообщил Крищенко. Трансляцию вело агентство УНН.
Он отметил, что действия всех задержанных получат юридическую оценку – будут ли возбуждены уголовные дела или составлены админпротоколы.
Кроме того, по словам Крищенко, было три обращения в полицию – два человека сообщили о нападении на них, еще один человек сообщил, что в него бросили неизвестным предметом. При этом в ходе митингов, по данным полиции, никто не пострадал, несколько человек обратились за медпомощью из-за жары. Глава киевской полиции отметил, что охрану порядка возле офиса президента обеспечивали около 500 правоохранителей, по его словам, это было почти идентично числу участников акций протеста.
Глава национального союза журналистов страны Сергей Томиленко 5 июня заявил, что с начала этого года на Украине зафиксировали 30 нападений на сотрудников СМИ. Ранее национальный союз журналистов Украины сообщил о 75 нападениях на сотрудников СМИ в 2019 году.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест возглавлявшего портал РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию.