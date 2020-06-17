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Распространение нового коронавируса
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В Нур-Султане оценили ситуацию с распространением коронавируса
Ситуация с коронавирусом в столице Казахстана ухудшилась, сообщила в среду руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нур-султан
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здоровье - общество
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коронавирус covid-19, нур-султан, коронавирусы, здоровье - общество, воз, казахстан, в мире

В Нур-Султане оценили ситуацию с распространением коронавируса

13:37 17.06.2020
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© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 17 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в столице Казахстана ухудшилась, сообщила в среду руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова.
"В настоящее время в столице ухудшилась эпидемиологическая ситуация. На 17 июня зарегистрирован 2951 случай коронавирусной инфекции. Число инфицированных растет, колоссальная нагрузка (ложится - ред.) на врачей, медицинских сестер и на всех других работников, задействованных в работе с коронавирусной инфекцией", - сообщила Кисикова на брифинге.
Она отметила, что последние три дня в столице ежедневно регистрируется в среднем свыше 150 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 50% - бессимптомные.
"В городе увеличилось количество обращений в скорую медицинскую помощь в 3,5 раза и достигло 3700 обращений за прошедшие сутки. Обслужено вызовов более 2 тысяч с увеличением в два раза, количество вызовов только с клиникой коронавирусной инфекции увеличилось в восемь раз за прошедшие сутки и достигло 427", - сообщила Кисикова.
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По ее данным, в стационарах столицы находятся 1711 человек – это 90% от коечной мощности, 80 из них находятся в реанимации, а число подключенных к ИВЛ пациентов увеличилось в четыре раза.
"С начала текущего года в день в среднем поступало пять пациентов с пневмонией, то начиная с июня в среднем количество поступающих обращений достигло 500, причем каждый второй с признаками пневмонии, из них 90% поступают уже в средне-тяжелом или тяжелом состоянии", - отметила Кисикова.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались. В Казахстане подтверждено более 15,5 тысячи случаев коронавируса, более 9,7 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрировано 88 летальных случаев. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса, их в стране более 6,1 тысячи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нур-СултанКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗКазахстанВ мире
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