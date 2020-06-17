Всероссийский онлайн-выпускной для студентов состоится 27 июня

Отмечается, что онлайн-выпускной для студентов в этом году – это целая серия мероприятий: интеллектуальная онлайн-викторина, напутствия руководителей крупных компаний в социальных сетях, онлайн-лекции, челленджи.

Кульминацией праздника будет онлайн-концерт, главными героями которого станут сами выпускники из разных уголков России. С поздравлениями к выпускникам обратятся ректоры университетов, главы корпораций и знаменитости. На концерте выступят артисты и популярные блогеры.

"Уверен, что первый Всероссийский студенческий выпускной станет новой традицией – ежегодным летним праздником студенчества. Он не только объединит университеты, даст возможность на всю страну поздравить выпускников и рассказать истории лучших из них, но и позволит сказать слова благодарности преподавателям и родителям за их труды. Они их заслужили по праву", – приводятся на сайте слова Фалькова.