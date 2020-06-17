МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Всероссийский онлайн-выпускной для студентов состоится 27 июня, сообщается на сайте Минобрнауки.
"Всероссийский выпускной для студентов состоится 27 июня в режиме онлайн. Об этом сообщили министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что онлайн-выпускной для студентов в этом году – это целая серия мероприятий: интеллектуальная онлайн-викторина, напутствия руководителей крупных компаний в социальных сетях, онлайн-лекции, челленджи.
Кульминацией праздника будет онлайн-концерт, главными героями которого станут сами выпускники из разных уголков России. С поздравлениями к выпускникам обратятся ректоры университетов, главы корпораций и знаменитости. На концерте выступят артисты и популярные блогеры.
"Уверен, что первый Всероссийский студенческий выпускной станет новой традицией – ежегодным летним праздником студенчества. Он не только объединит университеты, даст возможность на всю страну поздравить выпускников и рассказать истории лучших из них, но и позволит сказать слова благодарности преподавателям и родителям за их труды. Они их заслужили по праву", – приводятся на сайте слова Фалькова.
Организаторы Всероссийского онлайн-выпускного для студентов вузов - Министерство науки и высшего образования РФ, АНО "Россия – страна возможностей" и Российский союз ректоров.
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