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Всероссийский онлайн-выпускной для студентов состоится 27 июня
Всероссийский онлайн-выпускной для студентов состоится 27 июня, сообщается на сайте Минобрнауки. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:40
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353
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Всероссийский онлайн-выпускной для студентов состоится 27 июня

13:35 17.06.2020 (обновлено: 13:40 17.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоВыпускники МГУ
Выпускники МГУ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Всероссийский онлайн-выпускной для студентов состоится 27 июня, сообщается на сайте Минобрнауки.
"Всероссийский выпускной для студентов состоится 27 июня в режиме онлайн. Об этом сообщили министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что онлайн-выпускной для студентов в этом году – это целая серия мероприятий: интеллектуальная онлайн-викторина, напутствия руководителей крупных компаний в социальных сетях, онлайн-лекции, челленджи.
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Кульминацией праздника будет онлайн-концерт, главными героями которого станут сами выпускники из разных уголков России. С поздравлениями к выпускникам обратятся ректоры университетов, главы корпораций и знаменитости. На концерте выступят артисты и популярные блогеры.
"Уверен, что первый Всероссийский студенческий выпускной станет новой традицией – ежегодным летним праздником студенчества. Он не только объединит университеты, даст возможность на всю страну поздравить выпускников и рассказать истории лучших из них, но и позволит сказать слова благодарности преподавателям и родителям за их труды. Они их заслужили по праву", – приводятся на сайте слова Фалькова.
Организаторы Всероссийского онлайн-выпускного для студентов вузов - Министерство науки и высшего образования РФ, АНО "Россия – страна возможностей" и Российский союз ректоров.
Бриг Россия под алыми парусами на празднике выпускников “Алые паруса” в Санкт-Петербурге
15 июня, 21:36Акценты
Выпускной посмотрите по телевизору. "Алые паруса" тоже поплывут онлайнШкольникам в этом году пришлось и сладко, и горько. Ни экзаменов, ни торжественных вечеров. И даже единственное в мире праздничное шоу, посвященное выпускникам, "Алые паруса" проведут в формате телетрансляции.
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Навигатор абитуриентаСН_ОбразованиеВалерий ФальковАлексей КомиссаровОбщество
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