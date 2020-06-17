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Экс-сотрудник КГБ оценил сообщения о переговорах с Финляндией о Карелии
Полковник, сотрудник внешней разведки СССР Арсен Мартиросян прокомментировал утверждения финского дипломата Юкки Сеппинена о готовности СССР при Михаиле... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:33
ссср
арсен мартиросян
михаил горбачев
финляндия
сша
республика карелия
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Горбачёва на плаху!!!
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ссср
финляндия
сша
республика карелия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
ссср, арсен мартиросян, михаил горбачев, финляндия, сша, республика карелия

Экс-сотрудник КГБ оценил сообщения о переговорах с Финляндией о Карелии

13:33 17.06.2020
7657
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкПодвесной деревянный мост через реку Олонку в деревне Татчелица
Подвесной деревянный мост через реку Олонку в деревне Татчелица
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Полковник, сотрудник внешней разведки СССР Арсен Мартиросян прокомментировал утверждения финского дипломата Юкки Сеппинена о готовности СССР при Михаиле Горбачеве начать переговоры о передаче Карелии Финляндии.
Мартиросян не исключил, что такое развитие событий могло обсуждаться. По мнению полковника, подобным примером является соглашение о передаче части Берингова пролива США, которое было подписано с разрешения Горбачева.
"Не удивлюсь, если они и этот вопрос ставили", — добавил он в комментарии Ura.ru.
Экс-сотрудник КГБ добавил, что Финляндия хотела бы получить эту территорию, однако в Карелии были уже полностью советские порядки.
"Получилась бы такая же ситуация, как с землями ГДР, которые перешли ФРГ. Восточные немцы до сих пор ностальгируют по тому периоду, об их условиях жизни", — заключил Мартиросян.
Ранее Сеппинен заявил, что Финляндия имела шансы получить Карелию в конце восьмидесятых —начале девяностых годов, однако финский президент Мауно Койвисто этим не воспользовался.
Михаил Сергеевич Горбачев
11:27
"Горбачев-фонд" ответил на сообщения о переговорах с Финляндией о Карелии
19414147
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СССРАрсен МартиросянМихаил ГорбачевФинляндияСШАРеспублика Карелия
Популярные комментарии
Горбачёва на плаху!!!
17 июня, 13:34
Арсений Новиков
2200003
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