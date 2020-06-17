Экс-сотрудник КГБ оценил сообщения о переговорах с Финляндией о Карелии

Мартиросян не исключил, что такое развитие событий могло обсуждаться. По мнению полковника, подобным примером является соглашение о передаче части Берингова пролива США, которое было подписано с разрешения Горбачева.

"Не удивлюсь, если они и этот вопрос ставили", — добавил он в комментарии Ura.ru.

Экс-сотрудник КГБ добавил, что Финляндия хотела бы получить эту территорию, однако в Карелии были уже полностью советские порядки.

"Получилась бы такая же ситуация, как с землями ГДР, которые перешли ФРГ. Восточные немцы до сих пор ностальгируют по тому периоду, об их условиях жизни", — заключил Мартиросян.