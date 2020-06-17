Экс-дипломат заявил о готовности СССР отдать Карелию Финляндии

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Бывший эксперт Бывший эксперт МИД Финляндии , экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен заявил, что Советский Союз при Михаиле Горбачеве якобы был готов начать переговоры о передаче Карелии. Об этом сообщает портал iltalehti.fi со ссылкой на новую книгу бывшего дипломата.

Как утверждает Сеппинен, Финляндия имела шансы получить Карелию с конца 1980-х по начало 1990-х, однако президент Мауно Койвисто не воспользовался такой возможностью.

Так, летом 1990 года политбюро ЦК КПСС решило согласиться на независимость прибалтийских республик. По такому же принципу рассматривалась и возможность передачи Карелии финской стороне, пишет Сеппинен.

Тогда, по его словам, после торжественных мероприятий в честь 200-й годовщины Роченсальмского сражения в городе Котка к нему обратился советник-посланник СССР Хельсинки Лев Паузин, который предупредил финского коллегу о готовности "либерального большинства политбюро" начать переговоры о передаче Карелии. По утверждению экс-дипломата, советское правительство таким образом хотело "избавиться" от Выборга , на "восстановление территории которого не было ресурсов".

Однако ситуация "затянулась и усложнилась" из-за сопротивления Койвисто — его позиция не изменилась и при президенте Борисе Ельцине , который тоже якобы заявлял Хельсинки о готовности начать переговоры по территориальным вопросам, говорится в книге Сеппинена.

Нежелание Койвисто, уроженца Турку, получить карельскую территорию бывший дипломат объяснил опасениями по поводу конкуренции с западной частью страны.

"Он не хотел, чтобы у Западной Финляндии был конкурент в лице Выборга. Ведь еще в 1930-е годы Выборг был в Финляндии преуспевающим городом", — цитирует портал слова Сеппинена.

Кроме того, вспоминает экс-дипломат, в 2005 году, уже после окончания президентского срока, Койвисто в ответ на вопрос о Карелии говорил, что новые территории его стране не нужны, поскольку "и сейчас не получается всю Финляндию заселить".

О том, что в начале 1990-х Кремль якобы обсуждал возможность продажи Карелии, рассказал в прошлогоднем интервью Helsingin Sanomat бывший заместитель министра иностранных дел Андрей Федоров. Его слова опроверг бывший государственный секретарь РСФСР и соратник Ельцина Геннадий Бурбулис, подчеркнувший , что "никогда такого быть не могло".

После распада СССР Россия и Финляндия договорились поддерживать общую границу и соблюдать территориальную целостность обеих стран в соответствии с Заключительным актом ОБСЕ. Позже в финском МИД подтвердили, что у Хельсинки нет территориальных претензий к Москве.

Часть Карелии, области Салла и Петсамо (ныне Печенга), а также несколько островов в Финском заливе отошли к СССР по итогам Советско-финской (1939-1940) и Второй мировой войны. Впоследствии эти территории вошли в состав России.