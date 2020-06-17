Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200617/1573036444.html
Экс-дипломат заявил о готовности СССР отдать Карелию Финляндии
Бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен заявил, что Советский Союз при Михаиле Горбачеве якобы был РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:19
юкка сеппинен
мауно койвисто
россия
кпсс
мид финляндии
михаил горбачев
борис ельцин
турку
выборг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573047179_0:194:2897:1824_1400x0_80_0_0_af1d0a533acae4151a20bb63055790a6.jpg
https://ria.ru/20181121/1533250892.html
https://ria.ru/20190704/1556197825.html
https://ria.ru/20200614/1572911488.html
Чушь какая-то в преддверии голосования. Уже при Путине были реально отданы Даманский- Китаю и и кусок моря- Норвегии.
320
Да, за " груду камней" наши парни гибли. А нефтеносный район прямо- таки в интересах России был Норвегии отдан.
225
74
россия
турку
выборг
финляндия
ссср
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573047179_0:194:2897:1824_1400x0_80_0_0_af1d0a533acae4151a20bb63055790a6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573047179_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_ede9b51d6d077da2817603967f27a426.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573047179_0:0:2047:2047_1400x0_80_0_0_e579de7f3c563ff857976b56f25a96da.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юкка сеппинен, мауно койвисто, россия, кпсс, мид финляндии, михаил горбачев, борис ельцин, турку, выборг, финляндия, ссср, в мире

Экс-дипломат заявил о готовности СССР отдать Карелию Финляндии

04:42 17.06.2020 (обновлено: 11:19 17.06.2020)
35868
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПреображенская церковь в Карелии
Преображенская церковь в Карелии
© РИА Новости / Игорь Подгорный
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен заявил, что Советский Союз при Михаиле Горбачеве якобы был готов начать переговоры о передаче Карелии. Об этом сообщает портал iltalehti.fi со ссылкой на новую книгу бывшего дипломата.
Как утверждает Сеппинен, Финляндия имела шансы получить Карелию с конца 1980-х по начало 1990-х, однако президент Мауно Койвисто не воспользовался такой возможностью.
Так, летом 1990 года политбюро ЦК КПСС решило согласиться на независимость прибалтийских республик. По такому же принципу рассматривалась и возможность передачи Карелии финской стороне, пишет Сеппинен.
Тогда, по его словам, после торжественных мероприятий в честь 200-й годовщины Роченсальмского сражения в городе Котка к нему обратился советник-посланник СССР в Хельсинки Лев Паузин, который предупредил финского коллегу о готовности "либерального большинства политбюро" начать переговоры о передаче Карелии. По утверждению экс-дипломата, советское правительство таким образом хотело "избавиться" от Выборга, на "восстановление территории которого не было ресурсов".
Карелия. Архивное фото
21 ноября 2018, 17:53
Финские националисты потребовали вернуть Карелию
Однако ситуация "затянулась и усложнилась" из-за сопротивления Койвисто — его позиция не изменилась и при президенте Борисе Ельцине, который тоже якобы заявлял Хельсинки о готовности начать переговоры по территориальным вопросам, говорится в книге Сеппинена.
Нежелание Койвисто, уроженца Турку, получить карельскую территорию бывший дипломат объяснил опасениями по поводу конкуренции с западной частью страны.
"Он не хотел, чтобы у Западной Финляндии был конкурент в лице Выборга. Ведь еще в 1930-е годы Выборг был в Финляндии преуспевающим городом", — цитирует портал слова Сеппинена.
Кроме того, вспоминает экс-дипломат, в 2005 году, уже после окончания президентского срока, Койвисто в ответ на вопрос о Карелии говорил, что новые территории его стране не нужны, поскольку "и сейчас не получается всю Финляндию заселить".
В центре Хельсинки
4 июля 2019, 12:12
Минобороны Финляндии не видит военной угрозы со стороны России
О том, что в начале 1990-х Кремль якобы обсуждал возможность продажи Карелии, рассказал в прошлогоднем интервью Helsingin Sanomat бывший заместитель министра иностранных дел Андрей Федоров. Его слова опроверг бывший государственный секретарь РСФСР и соратник Ельцина Геннадий Бурбулис, подчеркнувший, что "никогда такого быть не могло".
После распада СССР Россия и Финляндия договорились поддерживать общую границу и соблюдать территориальную целостность обеих стран в соответствии с Заключительным актом ОБСЕ. Позже в финском МИД подтвердили, что у Хельсинки нет территориальных претензий к Москве.
Часть Карелии, области Салла и Петсамо (ныне Печенга), а также несколько островов в Финском заливе отошли к СССР по итогам Советско-финской (1939-1940) и Второй мировой войны. Впоследствии эти территории вошли в состав России.
Финляндия по Московскому мирному договору 1940 года и Парижскому мирному договору 1947-го признала передачу этих территорий СССР.
Полный текст читайте на сайте Иносми >>
Побережье острова Итуруп
14 июня, 14:59
В Японии отреагировали на слова Путина о российских Курилах
2746205320117
Обсудить 74
Юкка СеппиненМауно КойвистоРоссияКПССМИД ФинляндииМихаил ГорбачевБорис ЕльцинТуркуВыборгФинляндияСССРВ мире
Популярные комментарии
Чушь какая-то в преддверии голосования. Уже при Путине были реально отданы Даманский- Китаю и и кусок моря- Норвегии.
17 июня, 05:48
ba-ev
19001224193
Да, за " груду камней" наши парни гибли. А нефтеносный район прямо- таки в интересах России был Норвегии отдан.
17 июня, 06:05
ba-ev
1440129159
Рекомендуем
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Фадеев сравнил бывших подопечных с женщинами легкого поведения
Комната выдачи военной формы на призывном пункте
Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Новый хозяин Трампа нашелся в неожиданном месте
Станислав Лисов на судебном заседании в Национальном суде Испании в Мадриде
Осужденный в США программист Лисов вылетел в Москву
Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Боня объяснила свои слова об "алкоголиках и нищебродах"
Самолет АС-130U. Отстрел ложных тепловых целей
Испепеляющий луч: в США придумали новое супероружие
Менеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк
Эксперт рассказал, когда банк может забрать вклад себе
Швартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома Морской старт у пирса СРЗ в Славянке
"Росатом" оценил восстановление "Морского старта" в 84 миллиарда рублей
Врач в реанимации
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Армянские военные на параде Победы
В Россию прибыли военные из 12 стран для участия в параде Победы
Протестующие в Нью-Йорке
"Трамп не понял, что происходит". Как демонстранты свергают власть в США
Солдат южнокорейской армии в демилитаризованной зоне в Паджу. 16 июня 2020
Южная Корея пригрозила КНДР расплатой в случае начала войны
Летчик-испытатель корпорации Иркут Олег Мутовин
Летчик рассказал об испытаниях самолета МС-21
Стоп-кадр видео со страницы в instagram Филипа Киркорова
Ветераны войны в Афганистане пригрозили Киркорову после ролика про ВДВ
Актер Михаил Ефремов
Адвокат рассказал о желании Ефремова сесть в СИЗО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:00Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
16:00Кузнецова предложила решать споры о праве на детские пособия вне суда
15:59Снаряд времен войны нашли при проведении строительных работ в Москве
15:57Справочный центр ЦИК принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования
15:57Минкультуры попросило снизить сумму иска к фигурантам дела Серебренникова
15:56Лихачев рассказал, когда сдадут в эксплуатацию атомный ледокол "Арктика"
15:55Глава ЛНР объявил 24 июня выходным днем из-за проведения парада Победы
15:54Утвержден состав оргкомитета ПМЭФ-2021
15:54Глава Ингушетии следит за ходом расследования перестрелки в Назрани
15:52Утверждено расписание ЕГЭ
15:51Минск опроверг слухи о COVID-19 у ряда участников парада в Москве
15:50МККК направил в Донбасс четыре грузовика с гуманитарной помощью
15:49СК возбудил дело после столкновения баржи с мостом в Пермском крае
15:49В Подмосковье хотят увеличить бюджет на поддержку бизнеса
15:49В МИД Индии оценили ситуацию в Ладакхе
15:48Защита попросила оправдать фигуранта дела "Сети"* в Петербурге
15:47В WWF настаивают на запрете петельной охоты в России
15:46Российское посольство сообщило о трех новых вывозных рейсах из Ташкента
15:44Адвокаты Рифата Асада заявили, что он обжалует приговор
15:44В Петербурге заявили о существенном снижении числа новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния