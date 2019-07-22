Соратник Ельцина опроверг сообщения о планах по продаже Карелии

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россия не рассматривала вопрос о продаже Карелии, заявил бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис в комментарии Россия не рассматривала вопрос о продаже Карелии, заявил бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис в комментарии РБК

"Никогда такого быть не могло", — подчеркнул он.

Так соратник Бориса Ельцина отреагировал на интервью бывшего замглавы МИД Андрея Федорова финской газете Helsingin Sanomat, в котором тот заявил, что в начале 90-х годов Кремль якобы обсуждал возможность такой сделки с Финляндией.

Кроме того, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов призвал учитывать "несколько эпатажный" характер Федорова.

"Конечно, реально ни о какой продаже не говорилось. И официально этот вопрос никак не ставился", — сказал Кортунов РБК.

При этом он допустил, что тему могли обсуждать в МИД в рабочем режиме.

Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, в свою очередь, назвал сообщения о планах России по продаже Карелии "бредом сивой кобылы".

После распада СССР Россия и Финляндия договорились поддерживать общую границу. Стороны решили, что неприкосновенность границы и территориальная целостность двух стран будут соблюдаться в соответствии с Заключительным актом ОБСЕ.