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РИА Новости

Соратник Ельцина опроверг сообщения о планах по продаже Карелии

Вчера, 20:10
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкРегионы России. Карелия
Регионы России. Карелия
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россия не рассматривала вопрос о продаже Карелии, заявил бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис в комментарии РБК.

"Никогда такого быть не могло", — подчеркнул он.

Так соратник Бориса Ельцина отреагировал на интервью бывшего замглавы МИД Андрея Федорова финской газете Helsingin Sanomat, в котором тот заявил, что в начале 90-х годов Кремль якобы обсуждал возможность такой сделки с Финляндией.
Кроме того, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов призвал учитывать "несколько эпатажный" характер Федорова.
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"Конечно, реально ни о какой продаже не говорилось. И официально этот вопрос никак не ставился", — сказал Кортунов РБК.
При этом он допустил, что тему могли обсуждать в МИД в рабочем режиме.
Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, в свою очередь, назвал сообщения о планах России по продаже Карелии "бредом сивой кобылы".
После распада СССР Россия и Финляндия договорились поддерживать общую границу. Стороны решили, что неприкосновенность границы и территориальная целостность двух стран будут соблюдаться в соответствии с Заключительным актом ОБСЕ.
Позднее в МИД Финляндии подтвердили отсутствие территориальных претензий к России.
Хельсинки
4 июля, 12:12
Минобороны Финляндии не видит военной угрозы со стороны России
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ФинляндияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Как то сразу и отлегло, честный ведь человек, при ельцине только такие и были.
22 июля, 20:20
Петя Алкаш
51960013
Бурбулису можно верить, он честный человек. А зачем ему врать?
22 июля, 20:16
Товарищ Сухов
268910030
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