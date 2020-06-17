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В Одессе один человек погиб при падении легкомоторного самолета
Один человек погиб при падении легкомоторного самолета в Одессе, еще одного госпитализировали, сообщила в среду пресс-служба управления национальной полиции... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:50
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353
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ситуация на украине, одесская область, украина, одесса, в мире

В Одессе один человек погиб при падении легкомоторного самолета

13:36 17.06.2020 (обновлено: 14:50 17.06.2020)
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© Фото : ДСНС УкраїниСпасатели на месте падения легкомоторного самолета в Одессе
Спасатели на месте падения легкомоторного самолета в Одессе
© Фото : ДСНС України
КИЕВ, 17 июн – РИА Новости. Один человек погиб при падении легкомоторного самолета в Одессе, еще одного госпитализировали, сообщила в среду пресс-служба управления национальной полиции Украины в Одесской области.
Ранее в среду пресс-служба полиции Одесской области сообщила, что легкомоторный самолет упал в Одессе, по предварительным данным, пострадали два человека.
"На момент аварии в самолете находились двое мужчин. Один из них погиб на месте, второго госпитализировали", - говорится в сообщении.
Как сообщали ранее в облуправлении, самолет упал на Овидиопольской дороге в Малиновском районе.
По данным Госслужбы Украины по ЧС, самолет упал во время тренировочного полета. "Около 12.15 (совпадает с мск) в Одессе по улице Аэропортовская (район международного аэропорта "Одесса") во время проведения тренировочного полета совершил аварийную посадку легкомоторный четырехместный самолет "Дельфин", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
Спасатели деблокировали пострадавшего и смыли с дороги горючее.
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