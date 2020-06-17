В Одессе один человек погиб при падении легкомоторного самолета

Ранее в среду пресс-служба полиции Одесской области сообщила, что легкомоторный самолет упал в Одессе, по предварительным данным, пострадали два человека.

"На момент аварии в самолете находились двое мужчин. Один из них погиб на месте, второго госпитализировали", - говорится в сообщении.

Как сообщали ранее в облуправлении, самолет упал на Овидиопольской дороге в Малиновском районе.

По данным Госслужбы Украины по ЧС, самолет упал во время тренировочного полета. "Около 12.15 (совпадает с мск) в Одессе по улице Аэропортовская (район международного аэропорта "Одесса") во время проведения тренировочного полета совершил аварийную посадку легкомоторный четырехместный самолет "Дельфин", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.