В Кремле не следят за ситуацией в монастыре на Урале

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Кремле не следят за ситуацией в Среднеуральском женском монастыре, где служил отрицавший коронавирус клирик, это не вопрос повестки дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Екатеринбургская епархия лишила схиигумена Сергия (Николая Романова), который служил в Среднеуральском женском монастыре, права проповедовать. Это произошло после того, как он во время проповеди заявил, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы", и призвал своих прихожан выходить на улицу. Несмотря на запрет, вскоре на YouTube появилось очередное выступление священника, в котором он вновь раскритиковал закрытие храмов "из-за псевдопандемии" коронавируса. Местные СМИ сообщали, что в монастыре введено круглосуточное дежурство с привлечением казаков по просьбе самого схиигумена, но в ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что информация о нарушении общественного порядка не соответствует действительности.
"Вы знаете, в Кремле не следят за этой ситуацией", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что в Кремле слышали выступления схиигумена Сергия. "Это не вопрос нашей повестки дня", - заключил он.
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