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В Кремле не следят за ситуацией в монастыре на Урале
В Кремле не следят за ситуацией в Среднеуральском женском монастыре, где служил отрицавший коронавирус клирик, это не вопрос повестки дня, заявил... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:03
среднеуральский женский монастырь
схиигумен сергий (николай романов)
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
распространение нового коронавируса
новости - религия и мировоззрение
дмитрий песков
свердловская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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среднеуральский женский монастырь, схиигумен сергий (николай романов), ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, новости - религия и мировоззрение, дмитрий песков, свердловская область, общество

В Кремле не следят за ситуацией в монастыре на Урале

13:26 17.06.2020 (обновлено: 16:03 17.06.2020)
6234
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСреднеуральский женский монастырь в Свердловской области
Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Кремле не следят за ситуацией в Среднеуральском женском монастыре, где служил отрицавший коронавирус клирик, это не вопрос повестки дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Екатеринбургская епархия лишила схиигумена Сергия (Николая Романова), который служил в Среднеуральском женском монастыре, права проповедовать. Это произошло после того, как он во время проповеди заявил, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы", и призвал своих прихожан выходить на улицу. Несмотря на запрет, вскоре на YouTube появилось очередное выступление священника, в котором он вновь раскритиковал закрытие храмов "из-за псевдопандемии" коронавируса. Местные СМИ сообщали, что в монастыре введено круглосуточное дежурство с привлечением казаков по просьбе самого схиигумена, но в ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что информация о нарушении общественного порядка не соответствует действительности.
"Вы знаете, в Кремле не следят за этой ситуацией", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что в Кремле слышали выступления схиигумена Сергия. "Это не вопрос нашей повестки дня", - заключил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСреднеуральский женский монастырьСхиигумен Сергий (Николай Романов)Ситуация вокруг Среднеуральского женского монастыряНовости - Религия и мировоззрениеДмитрий ПесковСвердловская областьОбщество
Популярные комментарии
А что он не так сказал? Все правильно.
17 июня, 13:35
ЕПЕвгений Парамонов
620119
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