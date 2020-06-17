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На Камчатке инспекторы заповедника готовы стать гидами на вулкане
Сотрудники службы охраны Кроноцкого заповедника, работающие с туристами на маршрутах, прошли масштабную профессиональную подготовку перед началом сезона,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, новости - туризм, кроноцкий заповедник, российская академия наук, камчатский край

На Камчатке инспекторы заповедника готовы стать гидами на вулкане

16:15 17.06.2020
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВиды Камчатки
Виды Камчатки
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Сотрудники службы охраны Кроноцкого заповедника, работающие с туристами на маршрутах, прошли масштабную профессиональную подготовку перед началом сезона, сообщает пресс-служба нацпарка.
Сопровождение туристских групп – одна из обязанностей сотрудников службы охраны заповедных территорий.
Во время трехмесячной учебной программы они проработали все вопросы, касающиеся взаимодействия с посетителями: от обеспечения безопасности до интерпретации природного наследия.
Заключительным этапом стал тренинг вулканолога Сергея Самойленко, много лет проработавшего в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Он рассказал государственным инспекторам о главных приемах работы с гостями, позволяющих увлечь их идеей охраны природы. Учеба прошла у подножия Авачинского вулкана.

"Мы говорили о том, как правильно составить рассказ, подобрать факты, чтобы у туриста сложилась цельная картинка, почему нужно сохранять природу, конкретное место, – пояснил вулканолог. – Кроме того, при проведении экскурсии возникают философские и этические вопросы. Как, например, объяснить, что в защите нуждаются не только животные и растения, водоемы, леса, но и, казалось бы, неуязвимые горы и вулканы. А ведь неконтролируемый туризм может до неузнаваемости изменить красивейшие ландшафты".

Сотрудники службы охраны заповедных территорий проходили тесты, выявляющие особенности их поведения в окружающей среде или в определенной ситуации, общались с психологом. Также они прошли университетский курс гидов и подготовки маршрутов: писали эссе, разрабатывали и защищали на экзаменах свои проекты маршрутов.
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