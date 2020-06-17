На Камчатке инспекторы заповедника готовы стать гидами на вулкане

"Мы говорили о том, как правильно составить рассказ, подобрать факты, чтобы у туриста сложилась цельная картинка, почему нужно сохранять природу, конкретное место, – пояснил вулканолог. – Кроме того, при проведении экскурсии возникают философские и этические вопросы. Как, например, объяснить, что в защите нуждаются не только животные и растения, водоемы, леса, но и, казалось бы, неуязвимые горы и вулканы. А ведь неконтролируемый туризм может до неузнаваемости изменить красивейшие ландшафты".