Россия призывает КНДР и Южную Корею к сдержанности, заявил Лавров

"Когда мы вернемся, а я надеюсь, что это произойдет, к шестисторонним переговорам по решению всех проблем Корейского полуострова, мы будем заинтересованы в том, чтобы возобновить начатый, но затем прерванный диалог по всем проблемам по обеспечению мира и стабильности в Юго-Восточной Азии", - отметил министр.