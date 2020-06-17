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Россия призывает КНДР и Южную Корею к сдержанности, заявил Лавров
Россия призывают Южную Корею и КНДР к максимальной сдержанности и ответственности, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:07
россия
сергей лавров
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353
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россия, сергей лавров, южная корея, пхеньян, сеул, кндр, в мире

Россия призывает КНДР и Южную Корею к сдержанности, заявил Лавров

13:07 17.06.2020
227
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия призывают Южную Корею и КНДР к максимальной сдержанности и ответственности, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы призываем корейские стороны к сдержанности, к проявлению максимальной ответственности за происходящее на полуострове, за поддержание там спокойной, стабильной ситуации. Надеемся, что этот призыв будет услышан", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам специального совещания в формате видеоконференции с главами внешнеполитических ведомств стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по вопросам реагирования на вызовы пандемии коронавируса.
Солдат южнокорейской армии в демилитаризованной зоне в Паджу. 16 июня 2020
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По его словам, Москва каких-то своих услуг по этому вопросу не предлагает.
"Когда мы вернемся, а я надеюсь, что это произойдет, к шестисторонним переговорам по решению всех проблем Корейского полуострова, мы будем заинтересованы в том, чтобы возобновить начатый, но затем прерванный диалог по всем проблемам по обеспечению мира и стабильности в Юго-Восточной Азии", - отметил министр.
Отношения Сеула и Пхеньяна обострились из-за непрекращающихся в Южной Корее акций некоторых организаций, которые с помощью полиэтиленовых баллонов с нагретым воздухом перебрасывают на территорию КНДР агитационные листовки.
В Северной Корее неоднократно требовали прекратить эти действия для выполнения совместного заявления лидеров Юга и Севера от 2018 года об отказе от враждебности друг против друга. Требование выполнено не было и Пхеньян пригрозил "возмездием".
В итоге КНДР взорвала 16 июня расположенное на ее территории близ демилитаризованной зоны (ДМЗ) в городе Кэсон здание координационного бюро Южной Кореи.Южнокорейские военные выразили глубокую обеспокоенность решением КНДР не соблюдать более военное соглашение с Югом и заявили, что в случае перехода к реальным военным действиям Пхеньяну придется заплатить соответствующую цену.
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09:30
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РоссияСергей ЛавровЮжная КореяПхеньянСеулКНДРВ мире
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