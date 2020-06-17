Катрин Денев возвращается к съемкам после инсульта

Катрин Денев на кинофестивале в Довиле

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Знаменитая французская актриса оправилась от перенесенного инсульта и возвращается к работе над лентой De son vivant ("При жизни"), . Знаменитая французская актриса оправилась от перенесенного инсульта и возвращается к работе над лентой De son vivant ("При жизни"), сообщает Le Figaro.

Съемки фильма Эммануэль Берко планируется возобновить 6 июля.

Денев "полностью восстановилась" после ишемического инсульта, случившегося в ноябре, из-за которого работа над проектом была приостановлена.

Актриса уже снималась в двух картинах Берко. "При жизни" рассказывает историю матери (ее играет 76-летняя Денев), сын которой (Бенуа Мажимель) заболевает раком.