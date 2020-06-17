https://ria.ru/20200617/1573058410.html
Катрин Денев возвращается к съемкам после инсульта
Знаменитая французская актриса оправилась от перенесенного инсульта и возвращается к работе над лентой De son vivant ("При жизни"), сообщает Le Figaro. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T17:24
2020-06-17T17:24
культура
кино и сериалы
новости культуры
франсуа трюффо
роман полански
ларс фон триер
катрин денев
луис бунюэль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573056697_0:267:3073:1995_1400x0_80_0_0_989d40aace4deb240e9b4e23e415bb2e.jpg
https://ria.ru/20191126/1561628064.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573056697_0:267:3073:1995_1400x0_80_0_0_989d40aace4deb240e9b4e23e415bb2e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573056697_157:0:2886:2047_1400x0_80_0_0_b341060ee99ebadc53f2496225ada639.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573056697_498:0:2545:2047_1400x0_80_0_0_f87b369dc4c620420c743f89162eb0db.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, франсуа трюффо, роман полански, ларс фон триер, катрин денев, луис бунюэль
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости
. Знаменитая французская актриса оправилась от перенесенного инсульта и возвращается к работе над лентой De son vivant ("При жизни"), сообщает
Le Figaro.
Съемки фильма Эммануэль Берко планируется возобновить 6 июля.
Денев "полностью восстановилась" после ишемического инсульта, случившегося в ноябре, из-за которого работа над проектом была приостановлена.
Актриса уже снималась в двух картинах Берко. "При жизни" рассказывает историю матери (ее играет 76-летняя Денев), сын которой (Бенуа Мажимель) заболевает раком.
Денев получила всемирную известность после "Шербургских зонтиков" (1964), работала с выдающимися режиссерами: Романом Полански, Луисом Бунюэлем, Франсуа Трюффо, Ларсом фон Триером. Она — одна из немногих французских актрис, чье имя представлено на голливудской "Аллее славы".