ГП проверит, не тратят ли авиакомпании госсредства на "золотые парашюты"

По его словам, в условиях распространения коронавирусной инфекции авиакомпании переживают трудные времена, и перед прокуратурой стоит задача отследить, чтобы все выделенные на преодоление кризиса бюджетные средства дошли до получателей, а по окончании пандемии обеспечить выполнение социальных обязательств и гарантий перед гражданами.