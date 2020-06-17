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ГП проверит, не тратят ли авиакомпании госсредства на "золотые парашюты"
Генпрокуратура РФ решила проверить, не тратят ли авиакомпании бюджетные субсидии на "золотые парашюты" и дивиденды, заявил на заседании Совета Федерации глава... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:01
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
общество
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РИА Новости
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игорь краснов, генеральная прокуратура рф, общество

ГП проверит, не тратят ли авиакомпании госсредства на "золотые парашюты"

13:01 17.06.2020
104
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Генпрокуратура РФ решила проверить, не тратят ли авиакомпании бюджетные субсидии на "золотые парашюты" и дивиденды, заявил на заседании Совета Федерации глава ведомства Игорь Краснов.
По его словам, в условиях распространения коронавирусной инфекции авиакомпании переживают трудные времена, и перед прокуратурой стоит задача отследить, чтобы все выделенные на преодоление кризиса бюджетные средства дошли до получателей, а по окончании пандемии обеспечить выполнение социальных обязательств и гарантий перед гражданами.
Деннис Мюленбург
11 января, 04:42
СМИ: ушедший в отставку глава Boeing не получит "золотой парашют"
"В настоящее время по моему поручению проверяется обоснованность расходования указанных средств на цели, не связанные с производственной деятельностью транспортных предприятий. Например, на выплату дивидендов или так называемых "золотых парашютов", - сказал Краснов.
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Игорь КрасновГенеральная прокуратура РФОбщество
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