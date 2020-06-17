https://ria.ru/20200617/1573057733.html
ГП проверит, не тратят ли авиакомпании госсредства на "золотые парашюты"
Генпрокуратура РФ решила проверить, не тратят ли авиакомпании бюджетные субсидии на "золотые парашюты" и дивиденды, заявил на заседании Совета Федерации глава... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:01
2020-06-17T13:01
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148637/54/1486375475_0:412:2908:2048_1400x0_80_0_0_62ac53acbb5d4280db29104e3141c095.jpg
https://ria.ru/20200111/1563278575.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/148637/54/1486375475_0:412:2908:2048_1400x0_80_0_0_62ac53acbb5d4280db29104e3141c095.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/148637/54/1486375475_150:0:2881:2048_1400x0_80_0_0_ef0b85d5be9da02fc820c1a528df61b5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/148637/54/1486375475_491:0:2539:2048_1400x0_80_0_0_85706ec525e906be2a35359829076728.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь краснов, генеральная прокуратура рф, общество