https://ria.ru/20200617/1573057208.html
За год теракты удалось предотвратить в 24 регионах, заявил Краснов
Правоохранительные органы в 2019 году смогли предотвратить теракты в 24 регионах России, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:51
2020-06-17T12:51
игорь краснов
совет федерации рф
происшествия
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https://ria.ru/20200610/1572749023.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь краснов, совет федерации рф, происшествия