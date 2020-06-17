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За год теракты удалось предотвратить в 24 регионах, заявил Краснов
Правоохранительные органы в 2019 году смогли предотвратить теракты в 24 регионах России, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:51
игорь краснов
совет федерации рф
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
игорь краснов, совет федерации рф, происшествия

За год теракты удалось предотвратить в 24 регионах, заявил Краснов

12:51 17.06.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Правоохранительные органы в 2019 году смогли предотвратить теракты в 24 регионах России, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.
"Они (теракты – ред.) выявлены в 24 регионах, в качестве объектов выбирались места массового скопления людей", - сказал Краснов на заседании Совета Федерации.
"Необходимо и впредь усиливать профилактическую составляющую противодействия терроризму, в связи с чем мы уделим дополнительное внимание выполнению решений антитеррористических комиссий в регионах и муниципальных образованиях", - подчеркнул генпрокурор.
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