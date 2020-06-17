https://ria.ru/20200617/1573057184.html
Генпрокурор заявил о росте числа выявляемых случаев коррупции в России
Выявляемая в России коррупция растет второй год подряд, "откаты" в сфере закупок увеличились почти вдвое, взятки – на 11%, сообщил на заседании в Совете... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:51
2020-06-17T12:51
россия
игорь краснов
совет федерации рф
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https://ria.ru/20200616/1572993741.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь краснов, совет федерации рф