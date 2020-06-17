Генпрокурор заявил о росте числа выявляемых случаев коррупции в России

"Второй год подряд растёт число выявленных коррупционных преступлений. В прошлом году зарегистрирована 31 тысяча таких деяний. Значительно увеличилось количество преступлений, совершенных организованными группами (на 17%), связанных с "откатами" в сфере закупок (на 74%) и фактов взяточничества (на 11%)", - сказал Краснов.