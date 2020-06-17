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Генпрокурор заявил о росте числа выявляемых случаев коррупции в России
Выявляемая в России коррупция растет второй год подряд, "откаты" в сфере закупок увеличились почти вдвое, взятки – на 11%, сообщил на заседании в Совете... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:51
россия
игорь краснов
совет федерации рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
россия, игорь краснов, совет федерации рф

Генпрокурор заявил о росте числа выявляемых случаев коррупции в России

12:51 17.06.2020
262
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИгорь Краснов
Игорь Краснов
© РИА Новости / Илья Питалев
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Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Выявляемая в России коррупция растет второй год подряд, "откаты" в сфере закупок увеличились почти вдвое, взятки – на 11%, сообщил на заседании в Совете Федерации генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"Второй год подряд растёт число выявленных коррупционных преступлений. В прошлом году зарегистрирована 31 тысяча таких деяний. Значительно увеличилось количество преступлений, совершенных организованными группами (на 17%), связанных с "откатами" в сфере закупок (на 74%) и фактов взяточничества (на 11%)", - сказал Краснов.
По его словам, за этими цифрами стоит целенаправленная и согласованная работа всех правоохранительных органов по выявлению подобных преступлений.
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РоссияИгорь КрасновСовет Федерации РФ
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