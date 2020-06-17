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Генпрокурор назвал уровень террористических угроз в России высоким
Угроза терроризма в России остается высокой, за 2019 год число предотвращенных терактов выросло на треть, заявил на заседании Совета Федерации генеральный... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:49
россия
игорь краснов
совет федерации рф
генеральная прокуратура рф
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
россия, игорь краснов, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, происшествия

Генпрокурор назвал уровень террористических угроз в России высоким

12:49 17.06.2020
152
© РИА Новости / Сергей ГунеевГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Угроза терроризма в России остается высокой, за 2019 год число предотвращенных терактов выросло на треть, заявил на заседании Совета Федерации генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"Сохраняется высокий уровень террористических угроз. Более чем на треть (38%) увеличилось число предотвращенных терактов", - сказал Краснов.
По его словам, в связи с этим повышенное внимание уделялось вопросам обеспечения уровня антитеррористической защищенности особо важных объектов и территорий. В суды прокурорами направлено почти 11 тысяч исков об устранении выявленных нарушений.
Сотрудники ФСБ
10 июня, 15:26
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020 году
010014
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РоссияИгорь КрасновСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФПроисшествия
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