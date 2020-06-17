https://ria.ru/20200617/1573057056.html
Генпрокурор назвал уровень террористических угроз в России высоким
Угроза терроризма в России остается высокой, за 2019 год число предотвращенных терактов выросло на треть, заявил на заседании Совета Федерации генеральный... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:49
2020-06-17T12:49
россия
игорь краснов
совет федерации рф
генеральная прокуратура рф
происшествия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь краснов, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, происшествия