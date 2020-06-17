В России вдвое сократилось число экстремистских преступлений

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Экстремистские преступления в России за год стали фиксироваться вдвое реже после частичной декриминализации статьи 282 УК РФ, сообщил на заседании Экстремистские преступления в России за год стали фиксироваться вдвое реже после частичной декриминализации статьи 282 УК РФ, сообщил на заседании Совета Федерации генеральный прокурор РФ Игорь Краснов

"Количество зарегистрированных преступлений экстремистской направленности в прошлом году снизилось более чем в 2 раза (с 1 265 до 585), что обусловлено частичной декриминализацией статьи 282 Уголовного кодекса", - сказал Краснов.

Генпрокурор отметил, что в связи с этим прокурорами применялись новые полномочия по привлечению к административной ответственности лиц, виновных в возбуждении вражды по признакам национальности или отношения к религии. В прошедшем году возбуждено 427 таких дел, наказано почти 400 человек.

Большой общественный резонанс вокруг этой темы возник после многочисленных сообщений из регионов, где в прошлом году были заведены сотни уголовных дел по этому составу. Дело жительницы Алтая Марии Мотузной стало одним из самых известных.

В этом контексте Верховный суд акцентировал внимание судов, что основанием привлечения к ответственности по 282-й статье УК РФ должны служить данные о личности обвиняемого и "иные сведения, указывающие на общественную опасность деяния, мотив его совершения", а не только факт размещения спорного материала в соцсети.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, частично декриминализующий статью об экстремизме. Следователям теперь нельзя возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства".