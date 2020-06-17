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В России вдвое сократилось число экстремистских преступлений
Экстремистские преступления в России за год стали фиксироваться вдвое реже после частичной декриминализации статьи 282 УК РФ, сообщил на заседании Совета... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:49
игорь краснов
совет федерации рф
владимир путин
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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игорь краснов, совет федерации рф, владимир путин, происшествия

В России вдвое сократилось число экстремистских преступлений

12:49 17.06.2020
76
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИгорь Краснов
Игорь Краснов
© РИА Новости / Илья Питалев
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Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Экстремистские преступления в России за год стали фиксироваться вдвое реже после частичной декриминализации статьи 282 УК РФ, сообщил на заседании Совета Федерации генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"Количество зарегистрированных преступлений экстремистской направленности в прошлом году снизилось более чем в 2 раза (с 1 265 до 585), что обусловлено частичной декриминализацией статьи 282 Уголовного кодекса", - сказал Краснов.
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Генпрокурор отметил, что в связи с этим прокурорами применялись новые полномочия по привлечению к административной ответственности лиц, виновных в возбуждении вражды по признакам национальности или отношения к религии. В прошедшем году возбуждено 427 таких дел, наказано почти 400 человек.
Большой общественный резонанс вокруг этой темы возник после многочисленных сообщений из регионов, где в прошлом году были заведены сотни уголовных дел по этому составу. Дело жительницы Алтая Марии Мотузной стало одним из самых известных.
В этом контексте Верховный суд акцентировал внимание судов, что основанием привлечения к ответственности по 282-й статье УК РФ должны служить данные о личности обвиняемого и "иные сведения, указывающие на общественную опасность деяния, мотив его совершения", а не только факт размещения спорного материала в соцсети.
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Впоследствии президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, частично декриминализующий статью об экстремизме. Следователям теперь нельзя возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства".
Нарушителя сначала нужно будет привлечь к административной ответственности, а уголовное дело можно открывать только в случае рецидива.
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Игорь КрасновСовет Федерации РФВладимир ПутинПроисшествия
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