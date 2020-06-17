В России за год стали в 70 раз больше изымать активы чиновников

"По итогам контроля за расходами чиновников судами удовлетворены исковые заявления прокуроров о взыскании в пользу государства имущества на сумму свыше 20 миллиардов рублей. В сравнении с 2018 годом произошел рост почти в 70 раз (311 миллионов рублей в 2018)", - сказал Краснов.