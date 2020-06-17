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В ГП предложили оценивать работу губернаторов по долгам по госконтрактам
Генпрокурор России Игорь Краснов предложил оценивать работу губернаторов в том числе по долгам перед бизнесом по государственным и муниципальным контрактам. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:44
игорь краснов
совет федерации рф
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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игорь краснов, совет федерации рф, экономика

В ГП предложили оценивать работу губернаторов по долгам по госконтрактам

12:44 17.06.2020
64
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов предложил оценивать работу губернаторов в том числе по долгам перед бизнесом по государственным и муниципальным контрактам.
В среду Краснов выступил на пленарном заседании Совета Федерации с докладом о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2019 году.
"Предлагается рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за нарушения финансовой дисциплины и установлении в качестве показателя эффективности деятельности глав субъектов наличие в регионе просроченной задолженности по исполненным контрактам", - сказал Краснов.
Ранее он подчеркнул, что сумма выплаченных по актам прокурорского реагирования долгов в прошлом году составила 26 миллиардов рублей, а всего за 4,5 года – более 146 миллиардов.
Российские рубли
11 июня, 10:20
В Ульяновской области бизнесу выплатили долги по госконтрактам
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