https://ria.ru/20200617/1573056620.html
В ГП предложили оценивать работу губернаторов по долгам по госконтрактам
Генпрокурор России Игорь Краснов предложил оценивать работу губернаторов в том числе по долгам перед бизнесом по государственным и муниципальным контрактам. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:44
2020-06-17T12:44
игорь краснов
совет федерации рф
экономика
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https://ria.ru/20200611/1572787813.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь краснов, совет федерации рф, экономика