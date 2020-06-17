https://ria.ru/20200617/1573056450.html
В Генпрокуратуре рассказали о попытках дестабилизация положения в стране
Генпрокуратура отмечает рост числа попыток дестабилизировать ситуацию в России через разжигание межнациональных противоречий, говорится в докладе генпрокурора... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:42
2020-06-17T14:17
игорь краснов
совет федерации рф
общество
россия
генеральная прокуратура рф
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https://ria.ru/20200610/1572739083.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь краснов, совет федерации рф, общество, россия, генеральная прокуратура рф