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В Генпрокуратуре рассказали о попытках дестабилизация положения в стране
Генпрокуратура отмечает рост числа попыток дестабилизировать ситуацию в России через разжигание межнациональных противоречий, говорится в докладе генпрокурора... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:17
игорь краснов
совет федерации рф
общество
россия
генеральная прокуратура рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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https://cdn21.img.ria.ru/images/148637/46/1486374639_0:0:3118:1753_1400x0_80_0_0_d01b30c15b5a3dde8642d8ee44c0cc6d.jpg
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РИА Новости
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353
60
игорь краснов, совет федерации рф, общество, россия, генеральная прокуратура рф

В Генпрокуратуре рассказали о попытках дестабилизация положения в стране

12:42 17.06.2020 (обновлено: 14:17 17.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Генпрокуратура отмечает рост числа попыток дестабилизировать ситуацию в России через разжигание межнациональных противоречий, говорится в докладе генпрокурора Игоря Краснова о состоянии законности и правопорядка (есть в распоряжении РИА Новости).
"В современных условиях сохраняется тенденция нарастания попыток дестабилизации положения в стране путем продвижения идей национализма, разжигания межнациональных, межконфессиональных противоречий", - отмечается в документе.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
10 июня, 12:40
Песков рассказал о попытках дестабилизации обстановки в России извне
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Игорь КрасновСовет Федерации РФОбществоРоссияГенеральная прокуратура РФ
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