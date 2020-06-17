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Генпрокурор назвал долю незаконных дел против предпринимателей
Генпрокуратура РФ фиксирует многочисленные уголовные дела в отношении предпринимателей, которые возбуждаются незаконно, заявил глава надзорного ведомства Игорь... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:42
россия
игорь краснов
совет федерации рф
генеральная прокуратура рф
общество
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россия, игорь краснов, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, общество

Генпрокурор назвал долю незаконных дел против предпринимателей

12:42 17.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Генпрокуратура РФ фиксирует многочисленные уголовные дела в отношении предпринимателей, которые возбуждаются незаконно, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.
В среду Краснов выступил на пленарном заседании Совета Федерации с докладом о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2019 году.
"По-прежнему актуальны проблемы давления на бизнес со стороны правоохранительных органов. Прокурорами и руководителями следственных органов продолжают выявляться случаи необоснованного возбуждения уголовных дел (190 случаев в 2019 году), привлечения предпринимателей к уголовной ответственности, заключения под стражу (5% от числа принятых решений)", - сказал Краснов.
По его словам, несмотря на снижение числа подобных фактов, ослабление надзора в этой сфере недопустимо, особенно в условиях кризиса, когда неисполнение обязательств по гражданско-правовым сделкам возрастает, что вызывает и рост числа желающих решить эти проблемы в обход судебных процедур через инициирование уголовного преследования.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
20 февраля, 14:27
Кремль обратил внимание на данные о росте числа дел против бизнесменов
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РоссияИгорь КрасновСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФОбщество
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