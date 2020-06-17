Генпрокурор назвал долю незаконных дел против предпринимателей

"По-прежнему актуальны проблемы давления на бизнес со стороны правоохранительных органов. Прокурорами и руководителями следственных органов продолжают выявляться случаи необоснованного возбуждения уголовных дел (190 случаев в 2019 году), привлечения предпринимателей к уголовной ответственности, заключения под стражу (5% от числа принятых решений)", - сказал Краснов.

По его словам, несмотря на снижение числа подобных фактов, ослабление надзора в этой сфере недопустимо, особенно в условиях кризиса, когда неисполнение обязательств по гражданско-правовым сделкам возрастает, что вызывает и рост числа желающих решить эти проблемы в обход судебных процедур через инициирование уголовного преследования.