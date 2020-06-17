В ГП предложили ужесточить наказание за невыплату денег по госконтрактам

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил ужесточить наказание за нарушения финансовой дисциплины при оплате по госконтрактам бизнесу.
В среду генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил на пленарном заседании Совета Федерации с докладом о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2019 году.
По его словам, в прошлом году в соответствии с поручением президента в каждом регионе страны продолжалась работа по устранению случаев неоплаты исполненных государственных и муниципальных контрактов перед бизнесом.
Как отметил Краснов, сумма выплаченных по актам прокурорского реагирования долгов в прошлом году составила 26 миллиардов рублей. А всего за четыре с половиной года – более 146 миллиардов.
"Как видно, подобные нарушения повторяются из года в год. Кардинальное решение проблемы требует реагирования на федеральном уровне. В связи с чем предлагается рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за нарушения финансовой дисциплины", - сказал Краснов.