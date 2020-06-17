В ГП предложили ужесточить наказание за невыплату денег по госконтрактам

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Генпрокурор РФ Генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил ужесточить наказание за нарушения финансовой дисциплины при оплате по госконтрактам бизнесу.

В среду генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил на пленарном заседании Совета Федерации с докладом о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2019 году.

По его словам, в прошлом году в соответствии с поручением президента в каждом регионе страны продолжалась работа по устранению случаев неоплаты исполненных государственных и муниципальных контрактов перед бизнесом.

Как отметил Краснов, сумма выплаченных по актам прокурорского реагирования долгов в прошлом году составила 26 миллиардов рублей. А всего за четыре с половиной года – более 146 миллиардов.