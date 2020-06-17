Генпрокурор рассказал о работодателях, использовавших пандемию

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что некоторые недобросовестные работодатели в России использовали введенный режим ограничительных мер из-за COVID-19, чтобы не платить сотрудникам зарплату.
"Текущая ситуация нами тщательно отслеживается, поскольку введенный режим самоизоляции безответственные работодатели использовали как повод не платить зарплату сотрудникам, а во многих случаях - просто их уволить", - сказал Краснов, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.
По его словам, каждому факту нарушения трудовых прав граждан дается принципиальная правовая оценка. В поле зрения остаются вопросы деятельности центров занятости, гострудинспекций и службы судебных приставов, техники безопасности на производстве.
В 2019 году, по словам Краснова, прокуроры добились погашения задолженности по зарплатам на 27 миллиардов рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.