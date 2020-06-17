Ветеранов ВОВ поздравят интерактивной открыткой в центре Москвы

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. RT и Цифровое деловое пространство (ЦДП) запускают проект, благодаря которому желающие смогут поздравить ветеранов с 75-летием Победы.
"С 17 по 21 июня на фасаде Цифрового делового пространства (ул. Покровка, 47) появится анонсирующий ролик проекта RT #ПочтаПобеды. C помощью QR-кода любой желающий сможет перейти на сайт и оставить поздравление ветеранам Великой Отечественной войны. 24 июня — в день проведения парада Победы — пожелания и слова благодарности будут показаны на медиаэкране ЦДП", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
RT рассказал о войне в работах #ПочтаПобеды и #СтраницыПобеды. Телеканал воссоздал события 1945 года в Twitter, а в Instagram запустил "Бесконечное письмо", где художники из Школы дизайна РАНХиГС нарисовали иллюстрации к фронтовым письмам. RT также реконструировал момент исторического снимка, на котором советские солдаты водружают Знамя Победы над Рейхстагом.
14 мая, 20:03"Военкоры". Телеканал RT запустил новый проект