Ветеранов ВОВ поздравят интерактивной открыткой в центре Москвы

"С 17 по 21 июня на фасаде Цифрового делового пространства (ул. Покровка, 47) появится анонсирующий ролик проекта RT #ПочтаПобеды . C помощью QR-кода любой желающий сможет перейти на сайт и оставить поздравление ветеранам Великой Отечественной войны. 24 июня — в день проведения парада Победы — пожелания и слова благодарности будут показаны на медиаэкране ЦДП", - говорится в сообщении на сайте телеканала.