В России с начала 2019 года возбудили 161 дело по реализации нацпроектов

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что с начала 2019 года в России возбуждено 161 уголовное дело по нарушениям при реализации национальных проектов.
В среду генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил на пленарном заседании Совета Федерации с докладом о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2019 году.
"Только по материалам прокурорских проверок в 2019 году возбуждено 31 уголовное дело, а за истекший период этого года - уже более 130", - сказал Краснов.
По его словам, недостатки выявлялись на всех этапах освоения выделенных лимитов. Вскрыты случаи, когда бюджетные деньги не доводились до получателей или факты "неправомерного их расходования". Кроме того, обнаружены хищения и иные уголовно наказуемые деяния должностных лиц.
12 февраля, 14:22Работа по нацпроектам начинается не с чистого листа, заявил Мишустин
Как пояснил Краснов, Генпрокуратура РФ направила в адрес председателя правительства России Михаила Мишустина предложение принять дополнительные меры для недопущения срыва сроков реализации нацпроектов, принимая во внимание ситуацию с пандемией коронавируса.