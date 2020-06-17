В России с начала 2019 года возбудили 161 дело по реализации нацпроектов

"Только по материалам прокурорских проверок в 2019 году возбуждено 31 уголовное дело, а за истекший период этого года - уже более 130", - сказал Краснов.

По его словам, недостатки выявлялись на всех этапах освоения выделенных лимитов. Вскрыты случаи, когда бюджетные деньги не доводились до получателей или факты "неправомерного их расходования". Кроме того, обнаружены хищения и иные уголовно наказуемые деяния должностных лиц.