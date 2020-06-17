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Генпрокурор: в России мусорная реформа проходит с системными нарушениями
Мусорная реформа в России проходит с системными нарушениями, в каждом втором регионе отходы не вывозятся в срок, заявил на заседании в Совете Федерации... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:48
игорь краснов
совет федерации рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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игорь краснов, совет федерации рф, общество

Генпрокурор: в России мусорная реформа проходит с системными нарушениями

12:39 17.06.2020 (обновлено: 12:48 17.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Мусорная реформа в России проходит с системными нарушениями, в каждом втором регионе отходы не вывозятся в срок, заявил на заседании в Совете Федерации генпрокурор РФ Игорь Краснов.
"Надзорные мероприятия выявили системные нарушения и при переходе регионов на новые формы обращения с твердыми коммунальными отходами. Вопреки требованиям закона в половине субъектов региональные операторы не обеспечивали своевременный вывоз отходов, не ликвидировали несанкционированные свалки", - сказал Краснов.
Кроме того, по его словам, в трети регионов эксплуатируемые коммерческими структурами полигоны не соответствуют экологическим и санитарным требованиям, а органы местного самоуправления повсеместно самоустранились от создания и содержания мест накопления отходов.
"О состоянии законности в данной сфере проинформированы президент и председатель правительства", - подчеркнул Краснов.
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