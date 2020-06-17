Генпрокурор: в России мусорная реформа проходит с системными нарушениями

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Мусорная реформа в России проходит с системными нарушениями, в каждом втором регионе отходы не вывозятся в срок, заявил на заседании в Совете Федерации генпрокурор РФ Игорь Краснов.
"Надзорные мероприятия выявили системные нарушения и при переходе регионов на новые формы обращения с твердыми коммунальными отходами. Вопреки требованиям закона в половине субъектов региональные операторы не обеспечивали своевременный вывоз отходов, не ликвидировали несанкционированные свалки", - сказал Краснов.
Кроме того, по его словам, в трети регионов эксплуатируемые коммерческими структурами полигоны не соответствуют экологическим и санитарным требованиям, а органы местного самоуправления повсеместно самоустранились от создания и содержания мест накопления отходов.
"О состоянии законности в данной сфере проинформированы президент и председатель правительства", - подчеркнул Краснов.