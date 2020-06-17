ФСБ задержала двух участников нападения на Дагестан в 1999 году

По итогам расследования СК получил доказательства, что уроженцыСуртланбек Аджиньязов (1972 года рождения) и Русланбек Арсланов (1969 года рождения) причастны к нападению на Дагестан в августе — сентябре 1999-го. Тогда погибли более 280 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан, еще свыше 800 ранили.