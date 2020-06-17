Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200617/1573055913.html
ФСБ задержала двух участников нападения на Дагестан в 1999 году
Федеральная служба безопасности задержала двух членов банд Шамиля Басаева и лидера арабских наемников Хаттаба (Самер Салех ас-Сувейлем), сообщил Центр... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:07
светлана петренко
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ставропольский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573057790_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_917fb741ffde2dd132ca60ccfdecfd17.jpg
https://ria.ru/20200522/1571856171.html
https://ria.ru/20200609/1572657424.html
Молодцы чекисты!
48
8
ставропольский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры cпецоперации ФСБ по задержанию боевиков из банд Басаева и Хаттаба
Российские силовики задержали двух членов банд Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году, сообщает Центр общественных связей ФСБ России. Подчеркивается, что ФСБ РФ продолжает розыск всех соучастников вооруженного нападения бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан в августе-сентябре 1999 года, в результате которого погибли более 280 и были ранены свыше 800 военнослужащих, правоохранителей и мирных граждан.
2020-06-17T12:36
true
PT0M34S
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573057790_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_917fb741ffde2dd132ca60ccfdecfd17.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573057790_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_8b1436f180074e6f7c3c5b127ab2ac1a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573057790_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_dbb6879ce73af2e6dfb502fcbdd90f37.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана петренко, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ставропольский край, происшествия

ФСБ задержала двух участников нападения на Дагестан в 1999 году

12:36 17.06.2020 (обновлено: 14:07 17.06.2020)
6890
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Федеральная служба безопасности задержала двух членов банд Шамиля Басаева и лидера арабских наемников Хаттаба (Самер Салех ас-Сувейлем), сообщил Центр общественных связей ФСБ.
По итогам расследования СК получил доказательства, что уроженцы Ставропольского края Суртланбек Аджиньязов (1972 года рождения) и Русланбек Арсланов (1969 года рождения) причастны к нападению на Дагестан в августе — сентябре 1999-го. Тогда погибли более 280 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан, еще свыше 800 ранили.
Видео спецоперации по нейтрализации боевиков в Дагестане
22 мая, 17:29
В Дагестане нейтрализовали шесть боевиков, готовивших теракты
Злоумышленников доставили в органы предварительного следствия. В ближайшее время им предъявят обвинение по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и решат вопрос об избрании меры пресечения.
ФСБ продолжает розыск остальных 28 участников вторжения в Дагестан. Более 80 из них уже получили до 19 лет лишения свободы, добавила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, уголовное преследование семи боевиков, в том числе Басаева, прекратили в связи с их смертью.
Задержаны двое ранее неизвестных членов банды Басаева - Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году
9 июня, 01:09
В Ростове суд огласит приговор членам банды Шамиля Басаева
42753105
Обсудить 8
Светлана ПетренкоРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ставропольский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Молодцы чекисты!
17 июня, 12:53
Арсений Новиков
4431000
Рекомендуем
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации с братом Захарова
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Новый хозяин Трампа нашелся в неожиданном месте
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Минздрав прокомментировал сообщения ВОЗ о "прорыве" в лечении COVID-19
Дождь в Москве
Москвичей предупредили о резком похолодании
Самолет АС-130U. Отстрел ложных тепловых целей
Испепеляющий луч: в США придумали новое супероружие
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве
Схиигумен Сергий (Романов)
Схиигумен Сергий ответил на обвинения в захвате монастыря на Урале
Российский стратегический ракетоносец Ту-95МС во время планового полета над нейтральными водами акватории Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей
США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС в районе Тихого океана
Южнокорейский певец Йохан (Yohan)
Звезда K-Pop Yohan умер в возрасте 28 лет
Регистратура Клинического медицинского центра
Минтруд разработал проект о дистанционном оформлении больничных
Протестующие в Нью-Йорке
"Трамп не понял, что происходит". Как демонстранты свергают власть в США
Лес
Бывший замглавы МИД оценил сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
Российские рубли
В России появилась новая схема мошенничества
Актёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:27Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах
16:24"Деловая Россия" назвала проблемы с уголовными делами против бизнеса
16:24Страны Евросоюза скоординируют открытие границ для России и других стран
16:20Далай-лама рассказал, что делает во время пандемии
16:18В Рязанской области церковь середины XIX века пострадала при пожаре
16:16Обвиняемый в убийстве историк Соколов сменил адвоката
16:15Памфилова попросила провести мониторинг избирательных участков
16:15На Камчатке инспекторы заповедника готовы стать гидами на вулкане
16:14Минздрав Ирака обсудил с российской стороной лечение больных COVID-19
16:12Раскрыт рецепт полезной окрошки
16:10Температура в Москве побила рекорд 1892 года
16:08Посол России в Минске призвал страны СНГ к сплоченности на фоне COVID-19
16:07Собянин рассказал о сложности принятия решений при снятии ограничений
16:07СФ отметил необходимость контролировать меры по восстановлению экономики
16:05ЦИК, ОП и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования
16:04Таинства, совершенные клириком в запрете недействительны, заявила епархия
16:00Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
16:00Кузнецова предложила решать споры о праве на детские пособия вне суда
15:59Снаряд времен войны нашли при проведении строительных работ в Москве
15:57Справочный центр ЦИК принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования
Лента новостейМолния