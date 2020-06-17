В Мурманской области проверят загрязнение Умбозера неизвестным веществом

"Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой по поручению прокуратуры области проводятся надзорные мероприятия по факту обнаружения неустановленного вещества в реке Вуоннемйок, протекающей по территории городского округа Кировск, а также в озере Умбозеро. Взяты пробы, анализ пока не готов", - сообщил собеседник агентства.