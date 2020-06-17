В Мурманской области проверят загрязнение Умбозера неизвестным веществом

МУРМАНСК, 17 июн – РИА Новости. Прокуратура в Мурманской области проводит проверку по факту обнаружения неустановленного вещества в реке Вуоннемйок, протекающей по территории Кировска, а также в озере Умбозеро, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
"Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой по поручению прокуратуры области проводятся надзорные мероприятия по факту обнаружения неустановленного вещества в реке Вуоннемйок, протекающей по территории городского округа Кировск, а также в озере Умбозеро. Взяты пробы, анализ пока не готов", - сообщил собеседник агентства.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что пятно неизвестного происхождения мутно-бирюзового цвета образовалось на поверхности Умбозера, источник загрязнения, предположительно, заброшенная шахта, принадлежащая ЗАО "Ловозерский горно-обогатительный комбинат", который является банкротом. По его словам, в результате облета на вертолете Ми-2 визуально установлено, что по водотокам в Умбозеро с западной стороны поступает вода мутно-бирюзового цвета, из-за чего происходит окрашивание акватории примерно в 15-20 метрах от берега.
"В настоящее время уполномоченными органами организованы необходимые лабораторные исследования, ход и результаты которых поставлены на контроль специализированной прокуратуры. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавил собеседник агентства в прокуратуре.