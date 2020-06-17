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Пандемия обнажила многие проблемы здравоохранения, заявил генпрокурор
Пандемия коронавируса обнажила многие проблемы здравоохранения РФ: плохое состояние больниц, скудный арсенал диагностики, дефицит кадров, заявил на заседании... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:27
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игорь краснов
совет федерации рф
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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игорь краснов, совет федерации рф, курганская область, общество

Пандемия обнажила многие проблемы здравоохранения, заявил генпрокурор

12:27 17.06.2020
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© РИА Новости / Сергей ГунеевГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Пандемия коронавируса обнажила многие проблемы здравоохранения РФ: плохое состояние больниц, скудный арсенал диагностики, дефицит кадров, заявил на заседании Совета Федерации генпрокурор РФ Игорь Краснов.
"Проверки прошлого года показали, что здания многих фельдшерских пунктов, поликлиник и районных больниц находятся в неудовлетворительном состоянии. Оснащённость диагностическим оборудованием зачастую скудная… Серьезную проблему составляет значительный дефицит кадров медицинских работников", - сказал Краснов.
Так, по его словам, в республиках Дагестан, Карелия, Чеченской Республике, Астраханской, Вологодской, Калининградской областях и в других регионах закупленное дорогостоящее медицинское оборудование лечебными учреждениями длительное время не использовалось. По всем подобным фактам принимались меры прокурорского реагирования.
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Курганской области по состоянию на начало 2019года медицинские организации были укомплектованы врачами всего на 40%, средним медицинским персоналом – на 61%. В текущем году ситуация существенно не улучшилась (42% и 62% соответственно). Такие примеры не редкость. Это и в прежние годы негативно отражалось на своевременности, качестве и доступности медицинской помощи", - добавил генпрокурор.
По его словам, в современных условиях указанные проблемы обнажились еще сильнее.
"В связи с этим надзорные планы прокуроров сейчас нацелены на жесткий контроль за деятельностью всех уполномоченных органов в данной сфере, целевым расходованием бюджетных средств, выделяемых на поддержку медицинских работников и в целом модернизацию системы здравоохранения", - подчеркнул Краснов.
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