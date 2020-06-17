Пандемия обнажила многие проблемы здравоохранения, заявил генпрокурор

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Пандемия коронавируса обнажила многие проблемы здравоохранения РФ: плохое состояние больниц, скудный арсенал диагностики, дефицит кадров, заявил на заседании Пандемия коронавируса обнажила многие проблемы здравоохранения РФ: плохое состояние больниц, скудный арсенал диагностики, дефицит кадров, заявил на заседании Совета Федерации генпрокурор РФ Игорь Краснов

"Проверки прошлого года показали, что здания многих фельдшерских пунктов, поликлиник и районных больниц находятся в неудовлетворительном состоянии. Оснащённость диагностическим оборудованием зачастую скудная… Серьезную проблему составляет значительный дефицит кадров медицинских работников", - сказал Краснов.

Так, по его словам, в республиках Дагестан, Карелия, Чеченской Республике, Астраханской, Вологодской, Калининградской областях и в других регионах закупленное дорогостоящее медицинское оборудование лечебными учреждениями длительное время не использовалось. По всем подобным фактам принимались меры прокурорского реагирования.

"В Курганской области по состоянию на начало 2019года медицинские организации были укомплектованы врачами всего на 40%, средним медицинским персоналом – на 61%. В текущем году ситуация существенно не улучшилась (42% и 62% соответственно). Такие примеры не редкость. Это и в прежние годы негативно отражалось на своевременности, качестве и доступности медицинской помощи", - добавил генпрокурор.

По его словам, в современных условиях указанные проблемы обнажились еще сильнее.

"В связи с этим надзорные планы прокуроров сейчас нацелены на жесткий контроль за деятельностью всех уполномоченных органов в данной сфере, целевым расходованием бюджетных средств, выделяемых на поддержку медицинских работников и в целом модернизацию системы здравоохранения", - подчеркнул Краснов.