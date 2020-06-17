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Распространение нового коронавируса
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В Пекине проверили 356 тысяч человек на COVID-19 после вспышки на рынке
Власти Пекина с 13 июня проверили на COVID-19 более 350 тысяч человек, после того, как на оптовом рынке "Синьфади" была зарегистрирована вспышка заболевания,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, пекин, в мире

В Пекине проверили 356 тысяч человек на COVID-19 после вспышки на рынке

12:26 17.06.2020
308
© AP Photo / Andy WongМедицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
© AP Photo / Andy Wong
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"
ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Власти Пекина с 13 июня проверили на COVID-19 более 350 тысяч человек, после того, как на оптовом рынке "Синьфади" была зарегистрирована вспышка заболевания, заявил на пресс-конференции в среду замглавы орготдела горкома Пекина Чжан Цян.
"С 13 июня в Пекине 356 тысяч человек прошли тест на нуклеиновую кислоту коронавируса", - сообщил Чжан Цян.
По словам чиновника, среди тех, кто прошел тестирование, преимущественно сотрудники рынка "Синьфади" и других рынков, жители близлежащих жилых комплексов, те, кто добровольно сообщил о посещении рынка, и те, кого удалось найти при помощи больших данных.
Чжан Цян сообщил, что в настоящий момент среднесуточное число людей, у которых берут образцы для проведения теста на нуклеиновую кислоту вируса, составляет около 400 тысяч, и в последующие дни это число планируется увеличить.
Он также добавил, что жителям города, у которых появляются любые симптомы заболевания, включая температуру, боль в горле, кашель, необходимо сразу же обратиться в больницу и провести тест.
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Пекина Фэнтай 13 июня был закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. Власти заявили, что на данный момент нет доказательств того, что лосось был носителем или промежуточным хозяином вируса.
По данным на утро среды, за минувшие сутки в Пекине выявили в общей сложности 37 новых случаев COVID-19 – 31 подтвержденный случай заражения и шесть бессимптомных носителей. Все они связаны с оптовым рынком. Кроме того, случаи, имеющие отношение к рынку, также выявили в провинциях Хэбэй и Чжэцзян. В настоящее время в больницах города находятся 137 человек с COVID-19, под медицинским наблюдением - 12 бессимптомных носителей вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В режиме военного времени: борьба с коронавирусом в Пекине
© AFP 2020 / Noel Celis

Случай заражения COVID-19 зафиксировали на крупнейшем в Пекине оптовом рынке "Синьфади".

Девушки в защитных костюмах рядом с местом, где берут тест мазок на коронавирус у людей живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
1 из 12

Случай заражения COVID-19 зафиксировали на крупнейшем в Пекине оптовом рынке "Синьфади".

© AFP 2020 / Noel Celis
© AFP 2020 / Noel Celis

Эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

Китайские полицейские проходят мимо закрытого рынка Синьфади в Пекине
2 из 12

Эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

© AFP 2020 / Noel Celis
© REUTERS / Thomas Peter

Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, рынок временно закрыли.

Охранник в маске возле рынка морепродуктов Jingshen в Пекине, Китай
3 из 12

Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, рынок временно закрыли.

© REUTERS / Thomas Peter
© REUTERS / Stringer

"В связи с кластерной вспышкой на рынке "Синьфади" в Пекине очень высокий риск распространения эпидемии", — сообщил на пресс-конференции глава пресс-службы правительства Пекина.

Полицейский в маске возле оптового рынка Синьфади в Пекине, Китай
4 из 12

"В связи с кластерной вспышкой на рынке "Синьфади" в Пекине очень высокий риск распространения эпидемии", — сообщил на пресс-конференции глава пресс-службы правительства Пекина.

© REUTERS / Stringer
© AFP 2020 / Noel Celis

Власти китайской столицы выразили полную решимость сдержать распространение эпидемии.

Девушка на оптовом рынке Синьфади в Пекине, Китай
5 из 12

Власти китайской столицы выразили полную решимость сдержать распространение эпидемии.

© AFP 2020 / Noel Celis
© AFP 2020 / Noel Celis

В районе Фэнтай, где находится "Синьфади", ввели режим военного времени.

Сотрудник Службы безопасности в защитном костюме проверяет температуру людей, въезжающих на рынок Синьфади в Пекине, Китай
6 из 12

В районе Фэнтай, где находится "Синьфади", ввели режим военного времени.

© AFP 2020 / Noel Celis
© AFP 2020 / Noel Celis

Уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения повысили до II.

Охранник в защитной костюме на контрольно-пропускном пункте на рынке Синьфади в Пекине, Китай
7 из 12

Уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения повысили до II.

© AFP 2020 / Noel Celis
© AFP 2020 / Noel Celis

Решено было проинспектировать не только сам рынок, но и расположенные поблизости магазины, гостиницы и рестораны.

Тестирование людей живущих рядом или посещающих рынок Синьфади на коронавирус в спортивном центре Guang'an в Пекине, Китай
8 из 12

Решено было проинспектировать не только сам рынок, но и расположенные поблизости магазины, гостиницы и рестораны.

© AFP 2020 / Noel Celis
© AP Photo / Andy Wong

В расположенных вокруг рынка 11 жилых комплексах ввели строгий контроль.

Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
9 из 12

В расположенных вокруг рынка 11 жилых комплексах ввели строгий контроль.

© AP Photo / Andy Wong
© AFP 2020 / Noel Celis

Власти города распорядились протестировать на коронавирус работников "Синьфади", тех, кто живет рядом, и тех, кто посещал рынок с 30 мая.

Тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади в спортивном центре Guang'an в Пекине, Китай
10 из 12

Власти города распорядились протестировать на коронавирус работников "Синьфади", тех, кто живет рядом, и тех, кто посещал рынок с 30 мая.

© AFP 2020 / Noel Celis
© AFP 2020 / Noel Celis

В воскресенье в Пекине сделали более 76 тысяч тестов.

Тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади в спортивном центре Guang'an в Пекине, Китай
11 из 12

В воскресенье в Пекине сделали более 76 тысяч тестов.

© AFP 2020 / Noel Celis
© AFP 2020 / Noel Celis

Анализы нескольких десятков человек показали положительный результат.

Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
12 из 12

Анализы нескольких десятков человек показали положительный результат.

© AFP 2020 / Noel Celis
1 из 12

Случай заражения COVID-19 зафиксировали на крупнейшем в Пекине оптовом рынке "Синьфади".

© AFP 2020 / Noel Celis
2 из 12

Эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

© AFP 2020 / Noel Celis
3 из 12

Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, рынок временно закрыли.

© REUTERS / Thomas Peter
4 из 12

"В связи с кластерной вспышкой на рынке "Синьфади" в Пекине очень высокий риск распространения эпидемии", — сообщил на пресс-конференции глава пресс-службы правительства Пекина.

© REUTERS / Stringer
5 из 12

Власти китайской столицы выразили полную решимость сдержать распространение эпидемии.

© AFP 2020 / Noel Celis
6 из 12

В районе Фэнтай, где находится "Синьфади", ввели режим военного времени.

© AFP 2020 / Noel Celis
7 из 12

Уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения повысили до II.

© AFP 2020 / Noel Celis
8 из 12

Решено было проинспектировать не только сам рынок, но и расположенные поблизости магазины, гостиницы и рестораны.

© AFP 2020 / Noel Celis
9 из 12

В расположенных вокруг рынка 11 жилых комплексах ввели строгий контроль.

© AP Photo / Andy Wong
10 из 12

Власти города распорядились протестировать на коронавирус работников "Синьфади", тех, кто живет рядом, и тех, кто посещал рынок с 30 мая.

© AFP 2020 / Noel Celis
11 из 12

В воскресенье в Пекине сделали более 76 тысяч тестов.

© AFP 2020 / Noel Celis
12 из 12

Анализы нескольких десятков человек показали положительный результат.

© AFP 2020 / Noel Celis
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