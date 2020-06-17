В Пекине проверили 356 тысяч человек на COVID-19 после вспышки на рынке

Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"

Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"

© AP Photo / Andy Wong Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"

ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Власти Власти Пекина с 13 июня проверили на COVID-19 более 350 тысяч человек, после того, как на оптовом рынке "Синьфади" была зарегистрирована вспышка заболевания, заявил на пресс-конференции в среду замглавы орготдела горкома Пекина Чжан Цян.

"С 13 июня в Пекине 356 тысяч человек прошли тест на нуклеиновую кислоту коронавируса", - сообщил Чжан Цян.

По словам чиновника, среди тех, кто прошел тестирование, преимущественно сотрудники рынка "Синьфади" и других рынков, жители близлежащих жилых комплексов, те, кто добровольно сообщил о посещении рынка, и те, кого удалось найти при помощи больших данных.

Чжан Цян сообщил, что в настоящий момент среднесуточное число людей, у которых берут образцы для проведения теста на нуклеиновую кислоту вируса, составляет около 400 тысяч, и в последующие дни это число планируется увеличить.

Он также добавил, что жителям города, у которых появляются любые симптомы заболевания, включая температуру, боль в горле, кашель, необходимо сразу же обратиться в больницу и провести тест.

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Пекина Фэнтай 13 июня был закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. Власти заявили, что на данный момент нет доказательств того, что лосось был носителем или промежуточным хозяином вируса.

По данным на утро среды, за минувшие сутки в Пекине выявили в общей сложности 37 новых случаев COVID-19 – 31 подтвержденный случай заражения и шесть бессимптомных носителей. Все они связаны с оптовым рынком. Кроме того, случаи, имеющие отношение к рынку, также выявили в провинциях Хэбэй Чжэцзян . В настоящее время в больницах города находятся 137 человек с COVID-19, под медицинским наблюдением - 12 бессимптомных носителей вируса.