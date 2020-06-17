Матвиенко заявила, что институт торгпредств нуждается в реформировании

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Спикер Совфеда Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам по международным делам и экономполитике провести анализ эффективности деятельности торговых представительств РФ за рубежом и подготовить предложения по реформированию этого института.

С предложением о таком протокольном поручении на заседании Совфеда в среду выступил глава международного комитета Константин Косачев

"По мере выхода нашей страны из пандемии все большую актуальность приобретает определение наиболее эффективных механизмов преодоления экономических последствий кризиса. Известны меры, уже заявленные правительством в рамках Общенационального плана восстановления экономики, который сейчас дорабатывается по поручению президента России. Уверен, что помимо мероприятий по поддержке и поощрению развития собственно национальной экономики, большое значение будет иметь дальнейшее развитие российского экспорта, равно как и стимулирование притока в Россию зарубежных инвестиций, передовых технологий и средств производства, пока не производимых в нашей стране", - сказал сенатор.

Он напомнил, что одним из двенадцати национальных проектов, который должен быть задействован на этом направлении еще более активно, является проект "Международная кооперация и экспорт".

"В этой связи полагал бы необходимым еще раз внимательно изучить все инструменты, задействованные при его реализации. В частности, должна быть проанализирована эффективность наших торговых представительств за рубежом, которые должны обеспечивать как логистику международной торговли, так и способствовать экспорту услуг, развитию международной кооперации и экспорту как таковому", - подчеркнул Косачев.

По его словам, эта система прошла несколько этапов реформы, сейчас торгпредства находятся в системе Минпромторга , однако "эффективность и, главное, результативность их деятельности в модифицированном формате по-прежнему вызывают много вопросов".

Для более основательной проработки данной темы и подготовки системных рекомендаций Косачев предложил поручить профильным комитетам проанализировать эффективность существующих механизмов защиты и продвижения интересов Российской Федерации и российских компаний за рубежом, включая институт торговых представительств РФ в иностранных государствах, и представить соответствующие предложения "в целях увеличения экспорта российских товаров и технологий, а также более активного привлечения зарубежных технологий и соответствующих инвестиций в экономику Российской Федерации".

С ним согласилась Матвиенко. "Мы мало чувствуем роль торговых представительств в развитии экономического, инвестиционного сотрудничества как в целом между странами, так и в плане поддержки сотрудничества регионов", - сказала спикер. Эффективность и отдача от этого института, по сложившемуся мнению, очень низкая, система управления торгпредставительствам тоже вызывает много вопросов, добавила она.

Матвиенко предложила комитетам к осенней сессии вместе с МИД и Минпромторгом провести анализ работы этого института и подготовить слушания, а также разработать предложения в правительство по совершенствованию работы торгпредств.

Сенатор отметила, что сейчас торгпредства не подчиняются посольствам - "они ничейные, свободные художники". Спикер подчеркнула, что инициативы от торговых представительств не видно. "Если это место для трудоустройства хорошо знакомых людей - это одна история. А если это государев институт, то он должен давать отдачу. Этой отдачи на сегодня пока не чувствуется", - сказала законодатель.