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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573054965.html
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 256 тысяч
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 256 тысяч, свыше 6,8 тысячи человек скончались, сообщает региональное... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, алжир (республика), юар, египет, в мире

В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 256 тысяч

12:24 17.06.2020
97
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 256 тысяч, свыше 6,8 тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, количество случаев заражения на африканском континенте составляет 256 504, скончались 6 858 человек с подтвержденным коронавирусом.
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Скорость распространения нового коронавируса
Наибольшее количество зараженных COVID-19 выявлено в ЮАР (76 334) и Египте (46 289). Больше всего случаев летальных исходов зафиксировали в Египте (1 672), ЮАР (1625) и Алжире (788).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАлжир (республика)ЮАРЕгипетВ мире
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