В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 256 тысяч

По данным организации, количество случаев заражения на африканском континенте составляет 256 504, скончались 6 858 человек с подтвержденным коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.