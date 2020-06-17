https://ria.ru/20200617/1573053983.html
Кубань в числе первых в России приступила к уборке озимых
Краснодарский край одним из первых российских регионов приступил к уборочной кампании, предполагается, что сбор урожая займет 15 дней, сообщил РИА Новости глава РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:12
2020-06-17T12:12
краснодарский край
вениамин кондратьев
дмитрий патрушев
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
краснодарский край
экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
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вениамин кондратьев, дмитрий патрушев, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), краснодарский край, экономика
КРАСНОДАР, 17 июн - РИА Новости. Краснодарский край
одним из первых российских регионов приступил к уборочной кампании, предполагается, что сбор урожая займет 15 дней, сообщил РИА Новости глава региона Вениамин Кондратьев
.
"Краснодарский край одним из первых регионов страны приступил к уборочной кампании. В Выселковском и Динском районах уже обмолочено несколько сотен гектаров озимого ячменя. В целом площадь зерновых на Кубани в текущем году составила 1,772 миллиона гектаров. Позже – в августе – приступим к уборке пропашно-технических культур – это еще свыше 1,3 миллиона гектаров", - сказал губернатор.
Он также напомнил, что для аграриев текущий год сложный. "Из-за заморозков и засухи ожидается недобор зерновых и зернобобовых культур. Поэтому вдвойне важно свести к минимуму потери при уборке урожая, его транспортировке и обработке", - пояснил глава края.
По его данным, для уборки урожая на поля региона выйдут более 40 тысяч единиц сельхозтехники. "При правильной организации работ этих ресурсов будет достаточно, чтобы в сутки уверенно убирать свыше 100 тысяч гектаров. Если погода не подведет, сбор урожая займет традиционно 15 дней", - уточнил губернатор.
Краснодарский край в 2019 году собрал 11,1 миллиона тонн зерна, что почти на 700 тысяч тонн больше, чем в предыдущем году. Глава региона ранее сообщил, что в текущем году рекордов по сбору урожая на Кубани из-за заморозков и засухи не будет, однако задачи по обеспечению продовольственной безопасности планируется выполнить.
Глава Минсельхоза
РФ Дмитрий Патрушев
в конце мая заявил, что урожай зерна в России в 2020 году может составить порядка 120 миллионов тонн. По данным Росстата
, валовый сбор зерна в РФ в 2019 году составил 121,2 миллиона тонн - это второй в постсоветской истории страны показатель после рекордного 2017 года. Урожай пшеницы в прошлом году составил 74,453 миллиона тонн.