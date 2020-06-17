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Ленинградская область в условиях пандемии готова к ЕГЭ
В Ленинградской области готовы к приему единого государственного экзамена, который в этом году будут сдавать 6136 школьников; для них оборудованы 42 приемных... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:52
ленинградская область
единый государственный экзамен (егэ)
сергей тарасов
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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единый государственный экзамен (егэ), сергей тарасов

Ленинградская область в условиях пандемии готова к ЕГЭ

11:52 17.06.2020
29
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПакет с экзаменационными заданиями перед началом единого государственного экзамена
Пакет с экзаменационными заданиями перед началом единого государственного экзамена
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. В Ленинградской области готовы к приему единого государственного экзамена, который в этом году будут сдавать 6136 школьников; для них оборудованы 42 приемных пункта и подготовлены 85 аудиторий, сообщил председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.
По его словам, в этом году единый государственный экзамен, как и в других регионах России, начнется позже - с 3 июля. В этот день в Ленинградской области выпускники школ смогут проявить свои знания в таких предметах как: география, литература и информатика. Самый важный предмет – русский язык – школьники региона будут сдавать в течение двух дней 6 и 7 июля. Таким образом организаторы ЕГЭ хотят соблюсти в связи с коронавирусом все предписанные Роспотребнадзором меры.
"Для тех, кто не сможет по уважительной причине принять участие в ЕГЭ в июле будет предусмотрен дополнительные период – 3, 5 и 7 августа", - пояснил Тарасов.
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Готовность на 100%

Большинство выпускников 2020 года выбрали для себя шесть предметов для сдачи в формате ЕГЭ. Таким образом, в этом году в рейтинг самых популярных экзаменов Ленобласти после русского языка вошли: профильный уровень математики – более трех тысяч школьников (базовый уровень, по решению правительства и министерства просвещения РФ отменен в текущем году - прим. ред.), обществознание, физика – 1236 человек. Замыкают рейтинг биология и информатика.
Поскольку в текущей эпидемиологической ситуации проводить ЕГЭ как обычно невозможно, к мероприятию в регионе готовились с особенной тщательностью. Несмотря на то, что количество пунктов сдачи экзаменов, по сравнению с предыдущими годами не изменилось - 42, увеличилось количество аудиторий – 85, в которых будут одновременно находиться не более десяти участников.
Кроме того, уже на входе в пункт у всех участников будут замерять температуру, в каждой аудитории будут установлены рециркуляторы воздуха, а экзаменаторы, эксперты и наблюдающие обеспечены медицинскими масками и перчатками. Помимо этого, все участники ЕГЭ будут обеспечены питьевой водой, одноразовыми стаканчиками.
"Ленобласть готова к проведению единого государственного экзамена. Все пункты оснащены необходимым оборудованием, организаторы и эксперты прошли соответствующее повышение квалификации. Надеюсь, как и в предыдущие годы, у нас не будет нарушений и экзамен пройдет четко, слажено и спокойно, с хорошим эмоциональным настроем", - сообщил Тарасов.

Помощь учащимся и учителям

Начальник сектора государственной итоговой аттестации комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Елена Шарая отметила, что на сегодняшний день все участники ЕГЭ проинформированы о времени и месте его сдачи. Кроме того, для организации и помощи, наблюдения за ходом экзаменов в этом году приглашены 2262 человек. 25 и 26 июня они примут участие в федеральной тренировке, а 29 июня в пробном экзамене.
Так, директор средней общеобразовательной школы №13 города Выборг Елена Щитникова подчеркнула, что ее учебное заведение в этом году стало одним из самых больших пунктов приема ЕГЭ в Ленинградской области. Вход детей в пункт будет осуществляться через две двери, кроме того, разработан временной интервал, чтобы школьники смогли беспрепятственно пройти в учебное заведение и не толпиться на входе.
Она также отметила, что поскольку до недавнего времени школьники не могли очно встречаться с преподавателями и консультироваться с ними по каким-то вопросам, общеобразовательное учреждение организовало для них дистанционное сообщение.
"В настоящий момент школьники могут заранее записаться и получить необходимую консультацию у преподавателя", - пояснила Щитникова.
Поскольку ЕГЭ будет проходить не во всех, а лишь в 42 пунктах региона, для школьников из удаленных районов предусмотрен трансфер от дома до места сдачи и обратно. Кроме того, в каждом приемном пункте будут дежурить психологи и медицинские работники. На случай, если кто-то из учащихся почувствует себя плохо, разработан специальный маршрутный лист.

Сделал дело – гуляй смело

Поскольку в текущем учебном году сроки сдачи ЕГЭ сдвинулись с июня на июль, у преподавателей изменились и сроки отпуска. Чтобы как-то компенсировать причиненное неудобство учителям, из регионального бюджета будут выделены средства на выплату компенсаций за работу в отпуск и выполненную дополнительную работу. Таким образом, учителя смогут либо взять часть отпуска до начала экзаменов и после, или часть взять деньгами и оставшиеся дни из 56 предусмотренных отдыхать.
Что касается выпускников, то для них, несмотря на пандемию в этом году проведут выпускной в офлайн режиме. Региональные власти обещают, что ребят ждет не менее интересный и незабываемый праздник. В этом году он пройдет 17 июня и начнется в 17.00.
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"Будет поздравление губернатора, потом выступление известных и очень популярных музыкальных групп. Называть их пока не буду, пусть это будет хорошим сюрпризом, - пояснил Сергей Тарасов. – В рамках этого выпускного будут показаны различные ролики с нашими выпускниками, в которых они расскажут о том, что они вынесли за время обучения в школе, что узнали и каких друзей приобрели".
Также, в режиме реального времени через социальные сети любой желающий сможет поздравить своих одноклассников и учителей с праздником. А уже 27 июня отпраздновать выпуск во всероссийском "Выпускном вечере".
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Ленинградская областьЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Сергей Тарасов
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