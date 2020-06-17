Генсек ШОС напомнил об угрозе повторного распространения коронавируса

По его словам, в этих условиях необходимо выстраивать эффективное взаимодействие, включающее регулярные встречи глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, для оперативного реагирования на новые вспышки заболевания и реализации мер для борьбы с инфекцией. "Реальным шагом в этом направлении могло бы стать создание координационного совета по совместному противодействию угрозам эпидемии на пространстве ШОС для организации оперативного и системного взаимодействия государств-членов", - отметил Норов.

По его словам, пандемия еще раз показала необходимость усиления международного сотрудничества для противостояния общим вызовам. "Те уроки, которые мы вынесем, будут нужны нам в будущем. Мы с таким призывом обращаемся не только в части, касающейся деятельности министерств здравоохранения, придется переосмысливать всю деятельность ШОС, потому что сегодня мир сталкивается с серьёзными глобальными вызовами. Убежден, что площадка ШОС сможет внести свой вклад в формирование нового мирового порядка, который будет основан на равной безопасности, на устойчивом развитии и на взаимной поддержке",- заявил спецпредставитель президента РФ.