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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573051818.html
Генсек ШОС напомнил об угрозе повторного распространения коронавируса
Угроза повторного распространения коронавируса сохраняется как на национальном, так и на глобальном уровнях, заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
владимир норов
бахтиер хакимов
воз
шос
санкт-петербург
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, владимир норов, бахтиер хакимов, воз, шос, санкт-петербург, в мире

Генсек ШОС напомнил об угрозе повторного распространения коронавируса

11:45 17.06.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедики на крыльце "красной зоны"
Медики на крыльце красной зоны
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Медики на крыльце "красной зоны". Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Угроза повторного распространения коронавируса сохраняется как на национальном, так и на глобальном уровнях, заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.
"Сохраняется угроза повторного распространения инфекции COVID-19 на национальном, региональном и глобальном уровнях. По мнению большинства авторитетных учёных и экспертов, эпидемия новой инфекционной болезни может произойти в будущем", - сказал Норов в ходе консультаций служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.
Флаг с эмблемой саммита ШОС
10:36
Эксперты одобрили проект плана действий стран ШОС по борьбе с эпидемиями
По его словам, в этих условиях необходимо выстраивать эффективное взаимодействие, включающее регулярные встречи глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, для оперативного реагирования на новые вспышки заболевания и реализации мер для борьбы с инфекцией. "Реальным шагом в этом направлении могло бы стать создание координационного совета по совместному противодействию угрозам эпидемии на пространстве ШОС для организации оперативного и системного взаимодействия государств-членов", - отметил Норов.
Он добавил, что Секретариат ШОС разработал и направил странам-членам проект положения о координационном совете по совместному противодействию угрозам эпидемии.
"Считаем важным и своевременным принятие в рамках предстоящего саммита ШОС в Санкт-Петербурге подготовленного российской стороной комплексного плана действий государств-членов ШОС по противодействию угрозам эпидемии на пространстве нашей организации", - сказал генсек ШОС. По его словам, Секретариат ШОС подготовил и направил сторонам предложения к этому плану. Кроме того, в настоящее время страны-члены ШОС прорабатывают вопрос подписания меморандума о взаимопонимании между секретариатом ШОС и ВОЗ, добавил он.
В свою очередь специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов отметил, что "никто не ожидал", что в условиях пандемии придется резко корректировать планы российского председательства. "Нам пришлось сдвинуть сроки проведения саммита ШОС на осень, соответственно многое из того, что мы задумывали реализовать в очном формате, переносится в новый формат видеоконференции. Нынешняя ситуация испытывает на прочность не только системы здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора, испытание на прочность проходит ШОС. И как подчеркнули министры иностранных дел в ходе видеоконференции в мае, ШОС это испытание выдерживает с честью", - сказал Хакимов.
По его словам, пандемия еще раз показала необходимость усиления международного сотрудничества для противостояния общим вызовам. "Те уроки, которые мы вынесем, будут нужны нам в будущем. Мы с таким призывом обращаемся не только в части, касающейся деятельности министерств здравоохранения, придется переосмысливать всю деятельность ШОС, потому что сегодня мир сталкивается с серьёзными глобальными вызовами. Убежден, что площадка ШОС сможет внести свой вклад в формирование нового мирового порядка, который будет основан на равной безопасности, на устойчивом развитии и на взаимной поддержке",- заявил спецпредставитель президента РФ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Владимир НоровБахтиер ХакимовВОЗШОССанкт-ПетербургВ мире
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