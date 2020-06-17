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США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС в районе Тихого океана
Истребители ВВС США F-22 сопроводили четыре российских стратегических ракетоносца Ту-95МС около границы России и Соединенных Штатов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:38
балтийское море
ввс сша
арктика
f-22
сша
ту-95мс
охотское море
воздушно-космические силы россии
в мире
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РИА Новости
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353
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балтийское море, ввс сша, арктика, f-22, сша, ту-95мс, охотское море, воздушно-космические силы россии, в мире

США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС в районе Тихого океана

11:31 17.06.2020 (обновлено: 12:38 17.06.2020)
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© Фото : Министерство обороны ЯпонииРоссийский стратегический ракетоносец Ту-95МС во время планового полета над нейтральными водами акватории Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей
Российский стратегический ракетоносец Ту-95МС во время планового полета над нейтральными водами акватории Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей
© Фото : Министерство обороны Японии
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Истребители ВВС США F-22 сопроводили четыре российских стратегических ракетоносца Ту-95МС около границы России и Соединенных Штатов, сообщило Минобороны.
Одиннадцатичасовой полет четырех российских бомбардировщиков был плановым и проходил над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана.
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В предыдущий раз США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном ровно неделю назад.
Дальняя авиация России, как отмечают в Минобороны, регулярно совершает облеты Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей, при этом всегда "в строгом соответствии с международными правилами".
Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской заявлял, что Москва фиксирует высокий уровень активности Соединенных Штатов и их союзников по НАТО вблизи российских границ.
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Балтийское мореВВС СШААрктикаF-22СШАТу-95МСОхотское мореВоздушно-космические силы РоссииВ мире
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