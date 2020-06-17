https://ria.ru/20200617/1573050687.html
США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС в районе Тихого океана
Истребители ВВС США F-22 сопроводили четыре российских стратегических ракетоносца Ту-95МС около границы России и Соединенных Штатов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:31
2020-06-17T12:38
балтийское море
ввс сша
арктика
f-22
сша
ту-95мс
охотское море
воздушно-космические силы россии
в мире
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https://ria.ru/20200610/1572726180.html
https://ria.ru/20200615/1572812379.html
8
балтийское море
арктика
сша
охотское море
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балтийское море, ввс сша, арктика, f-22, сша, ту-95мс, охотское море, воздушно-космические силы россии, в мире