США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС в районе Тихого океана

Российский стратегический ракетоносец Ту-95МС во время планового полета над нейтральными водами акватории Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Истребители Истребители ВВС США F-22 сопроводили четыре российских стратегических ракетоносца Ту-95МС около границы России и Соединенных Штатов, сообщило Минобороны

Одиннадцатичасовой полет четырех российских бомбардировщиков был плановым и проходил над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей , а также северной части Тихого океана.

В предыдущий раз США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном ровно неделю назад.

Дальняя авиация России, как отмечают в Минобороны, регулярно совершает облеты Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей, при этом всегда "в строгом соответствии с международными правилами".