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Эксперты рассказали, из каких стран в Египет полетят первые чартеры
В Египте рассказали, как будут обеспечивать безопасность иностранных туристов, какие выгоды ждут международных авиаперевозчиков, туристы из каких стран смогут... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:38
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Эксперты рассказали, из каких стран в Египет полетят первые чартеры

11:38 17.06.2020
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© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкГруппа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира
Группа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Египте рассказали, как будут обеспечивать безопасность иностранных туристов, какие выгоды ждут международных авиаперевозчиков, туристы из каких стран смогут отправиться в страну первыми, сообщает АТОР.
Египет объявил о постепенном восстановлении международного сообщения с 1 июля.
Пока иностранный туризм возвращается только в три провинции — Южный Синай (Шарм-эш-Шейх, Нувейба, Таба и Дахаб), Красное море (Хургада, Марса-Алам) и Матрух на Средиземном море.
Гости перед вылетом в своей стране должны будут заполнить декларацию о том, что они не являются носителями коронавируса, и предъявить ее при получении посадочного талона на рейс. Тем, кто прилетит из стран с высокими показателями по заболеваемости COVID-19, придется предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанные за 48 часов до вылета. В самолете все пассажиры должны быть в масках.
Туристам будет рекомендовано не покидать территорию гостиничных комплексов. К приему гостей готовы 232 отеля, которые выполнили необходимые санитарные требования. Всех отдыхающих обяжут регулярно измерять температуру тела. Принимающие компании обязаны предоставлять своим клиентам медицинские маски.
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Министр подчеркнул, что в каждом номере действующего отеля можно будет разместиться не более чем двум взрослым и двум детям.
Экскурсии в долину Нила, Луксор и Асуан для интуристов пока запрещены. Пустят на плато Гиза и в музеи Каира при условии, что численность туристической группы не превысит 25 человек.
Иностранным перевозчикам предложат скидки на обслуживание в курортных аэропортах, а также на топливо. Кроме того, за чартеры снова будут платить: от 1500 до 2000 долларов. Правда, эта мера поддержки, как и бесплатная виза, будет действовать лишь до 30 октября.
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Туроператоры уже объявили о постановке рейсов в страну из Белоруссии: в Хургаду – из пяти городов, в Шарм-эш-Шейх – из шести. Также анонсировали туристическую перевозку из Украины и Сербии, обсуждаются рейсы из Италии и Польши. Традиционные рынки Египта — Германия и Великобритания — заявили о планах вернуться не раньше осени.
Российские эксперты предупреждают, что когда границы России и Белоруссии откроются, нашим туристам не стоит пытаться улететь в Египет через соседнюю страну. Неизвестно, как на курортах отнесутся к подобному транзиту, например, Турция таких пассажиров не пускает.
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Кроме того, по словам эксперта из авиаотрасли, вряд ли сообщение между Россией и Белоруссией возвратится в докризисном объеме. Скорее всего, это будет перевозка, необходимая для восстановления гуманитарных и деловых связей.
"На первый план выходят вопросы контроля за прибывающими, так что Роспотребнадзор, не исключено, потребует сохранить для всех приезжающих из Белоруссии требование 14-дневного карантина. В этом случае любые рейсы через Минск в Египет, Турцию или в другие страны мира потеряют свою привлекательность", — уточняет эксперт.
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