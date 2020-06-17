Эксперты рассказали, из каких стран в Египет полетят первые чартеры

Группа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Египте рассказали, как будут обеспечивать безопасность иностранных туристов, какие выгоды ждут международных авиаперевозчиков, туристы из каких стран смогут отправиться в страну первыми, В Египте рассказали, как будут обеспечивать безопасность иностранных туристов, какие выгоды ждут международных авиаперевозчиков, туристы из каких стран смогут отправиться в страну первыми, сообщает АТОР.

Египет объявил о постепенном восстановлении международного сообщения с 1 июля.

Пока иностранный туризм возвращается только в три провинции — Южный Синай (Шарм-эш-Шейх, Нувейба, Таба и Дахаб), Красное море (Хургада, Марса-Алам) и Матрух на Средиземном море.

Гости перед вылетом в своей стране должны будут заполнить декларацию о том, что они не являются носителями коронавируса, и предъявить ее при получении посадочного талона на рейс. Тем, кто прилетит из стран с высокими показателями по заболеваемости COVID-19, придется предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанные за 48 часов до вылета. В самолете все пассажиры должны быть в масках.

Туристам будет рекомендовано не покидать территорию гостиничных комплексов. К приему гостей готовы 232 отеля, которые выполнили необходимые санитарные требования. Всех отдыхающих обяжут регулярно измерять температуру тела. Принимающие компании обязаны предоставлять своим клиентам медицинские маски.

Министр подчеркнул, что в каждом номере действующего отеля можно будет разместиться не более чем двум взрослым и двум детям.

Экскурсии в долину Нила, Луксор и Асуан для интуристов пока запрещены. Пустят на плато Гиза и в музеи Каира при условии, что численность туристической группы не превысит 25 человек.

Иностранным перевозчикам предложат скидки на обслуживание в курортных аэропортах, а также на топливо. Кроме того, за чартеры снова будут платить: от 1500 до 2000 долларов. Правда, эта мера поддержки, как и бесплатная виза, будет действовать лишь до 30 октября.

Туроператоры уже объявили о постановке рейсов в страну из Белоруссии: в Хургаду – из пяти городов, в Шарм-эш-Шейх – из шести. Также анонсировали туристическую перевозку из Украины и Сербии, обсуждаются рейсы из Италии и Польши. Традиционные рынки Египта — Германия и Великобритания — заявили о планах вернуться не раньше осени.

Российские эксперты предупреждают, что когда границы России и Белоруссии откроются, нашим туристам не стоит пытаться улететь в Египет через соседнюю страну. Неизвестно, как на курортах отнесутся к подобному транзиту, например, Турция таких пассажиров не пускает.

Кроме того, по словам эксперта из авиаотрасли, вряд ли сообщение между Россией и Белоруссией возвратится в докризисном объеме. Скорее всего, это будет перевозка, необходимая для восстановления гуманитарных и деловых связей.