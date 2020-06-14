Египет возобновляет международное авиасообщение

Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе. Архивное фото

Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе

© AP Photo / Nariman El-Mofty Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе

КАИР, 14 июн — РИА Новости. Египет постепенно возобновляет международное авиасообщение с 1 июля, в воскресенье заявил министр гражданской авиации Египта Мухаммед Манар.

"С 1 июля начнут работать все аэропорты республики. Постепенно будет восстановлено авиасообщение с рядом стран", — заявил на прошедшей в Каире пресс-конференции министр.

Министр туризма Египта Халед аль-Анани, в свою очередь, заявил, что Египет до 31 октября отменит визы для прибывающих на местные курорты туристов.

Однако открыты для иностранных туристов по его словам, будут лишь три курортные провинции: Красное море, в которой находится известный курорт Хургада; Южный Синай, в пределах которого находятся Шарм-эш-Шейх и Дахаб, а также находящаяся на Средиземном море провинция Матрух.

Ранее египетские власти продлили до конца июня ограничения, связанные с коронавирусом, в том числе закрытие пляжей и парков, при этом комендантский час сокращается с воскресенья на 60 минут: он будет действовать с 20:00 до 04:00. Работу ТЦ также продлят на час — до 18:00. В госучреждениях продолжается работа ограниченного числа сотрудников.

Египетские власти сообщили в субботу о регистрации 1677 новых случаев коронавируса за сутки, это рекордная цифра с начала пандемии, общее число случаев превысило 42 тысячи.