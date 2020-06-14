Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200614/1572919246.html
Египет возобновляет международное авиасообщение
2020-06-15T00:02
распространение нового коронавируса
туризм
новости - туризм
египет
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569172557_0:237:3072:1965_1200x0_80_0_0_31afc4e28676f6d7b5f1cf6129eb8848.jpg
https://ria.ru/20200602/1572342537.html
египет
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200614/1572919246.html?chat_room_id=1572919246
Новости
ru-RU
585
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569172557_0:237:3072:1965_1200x0_80_0_0_31afc4e28676f6d7b5f1cf6129eb8848.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569172557_0:0:2732:2048_1200x0_80_0_0_5065987595dd46cb6c4ee2a85d92d6ca.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569172557_287:0:2335:2048_1200x0_80_0_0_33d51138d58baed19077e1eaeee5757f.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, египет, в мире

Египет возобновляет международное авиасообщение

21:46 14.06.2020 (обновлено: 00:02 15.06.2020)
585
© AP Photo / Nariman El-MoftyРабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе. Архивное фото
КАИР, 14 июн — РИА Новости. Египет постепенно возобновляет международное авиасообщение с 1 июля, в воскресенье заявил министр гражданской авиации Египта Мухаммед Манар.
"С 1 июля начнут работать все аэропорты республики. Постепенно будет восстановлено авиасообщение с рядом стран", — заявил на прошедшей в Каире пресс-конференции министр.
Туристы в бассейне в одном из отелей курорта Хургада в Египте. 19 февраля 2018 года
2 июня, 14:11Туризм
Выяснилось, что сейчас происходит на курортах Египта
Министр туризма Египта Халед аль-Анани, в свою очередь, заявил, что Египет до 31 октября отменит визы для прибывающих на местные курорты туристов.
Однако открыты для иностранных туристов по его словам, будут лишь три курортные провинции: Красное море, в которой находится известный курорт Хургада; Южный Синай, в пределах которого находятся Шарм-эш-Шейх и Дахаб, а также находящаяся на Средиземном море провинция Матрух.
Ранее египетские власти продлили до конца июня ограничения, связанные с коронавирусом, в том числе закрытие пляжей и парков, при этом комендантский час сокращается с воскресенья на 60 минут: он будет действовать с 20:00 до 04:00. Работу ТЦ также продлят на час — до 18:00. В госучреждениях продолжается работа ограниченного числа сотрудников.
Египетские власти сообщили в субботу о регистрации 1677 новых случаев коронавируса за сутки, это рекордная цифра с начала пандемии, общее число случаев превысило 42 тысячи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
221000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмЕгипетВ мире
Рекомендуем
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон заявил о "первой победе" над коронавирусом
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
Минздрав Белоруссии отметил положительную динамику в ситуации с COVID-19
Таити, Французская Полинезия
Французская Полинезия откроет границы для туристов 15 июля
Автомобиль скорой помощи на дороге
На востоке Москвы скорая насмерть сбила женщину
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Петербурге порядка пяти тысяч сотрудников больниц заразились COVID-19
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Число случаев коронавируса в мире превысило 7,6 миллиона
Человек около информационного баннера в аэропорту Шереметьево в Москве
В Москве оштрафовали 29 предприятий за несоблюдение правил по COVID-19
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Пушков высмеял заявление главы МИД Украины о "наступательной дипломатии"
Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways
Узбекистан возобновит авиасообщение с Японией, Южной Кореей и Израилем
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
СМИ подсчитали доходы Ефремова
Скорая помощь в Турции
В Турции число пострадавших при землетрясении возросло до 18 человек
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
В Турции число случаев коронавируса выросло на 1562
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ
Путин написал статью о Второй мировой войне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00"Аэроэкспресс" восстановил все отмененные из-за COVID-19 рейсы
00:38Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников
00:34Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на привычки туристов
00:33Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей
00:18В России начинают работу стойки с информацией о голосовании по поправкам
00:12В центре Москвы сняли ограничения движения из-за репетиции парада Победы
23:50В Карачаево-Черкесии оштрафовали участников акции против задержаний
23:49Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
23:35В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов
23:28Глава ассоциации фермеров Кубани погиб, спасая тонущего ребенка
23:10Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
23:07В Черногории прошли шествия в поддержку Сербской православной церкви
22:58В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
22:53Власти Афганистана предложили талибам повестку по переговорам
22:33В Турции число пострадавших при землетрясении возросло до 18 человек
22:33В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима
22:15В Москве оштрафовали 29 предприятий за несоблюдение правил по COVID-19
22:07Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04Пушков высмеял заявление главы МИД Украины о "наступательной дипломатии"
22:00На востоке Москвы скорая насмерть сбила женщину
Лента новостейМолния