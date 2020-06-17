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"Горбачев-фонд" ответил на сообщения о переговорах с Финляндией о Карелии
Руководитель пресс-службы "Горбачев-фонда" Павел Палажченко назвал ложью утверждения финского дипломата о готовности СССР при Михаиле Горбачеве начать... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:55
горбачев-фонд
павел палажченко
кпсс
мид финляндии
михаил горбачев
финляндия
ссср
республика карелия
в мире
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https://ria.ru/20200617/1573042697.html
Горбачеву веры нет. Легко верится, что он мог отдать Карелию. СССР сдал, а уж Карелию и подавно, если бы попросили..
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Горбатый может....... Хорошо что его нет у власти. Правда есть его последователь - щедрый Медведев....
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финляндия
ссср
республика карелия
РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/151799/44/1517994406_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_8041c306d1ff617e85a810b72a45bf74.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
горбачев-фонд, павел палажченко, кпсс, мид финляндии, михаил горбачев, финляндия, ссср, республика карелия, в мире

"Горбачев-фонд" ответил на сообщения о переговорах с Финляндией о Карелии

11:27 17.06.2020 (обновлено: 11:55 17.06.2020)
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкМихаил Сергеевич Горбачев
Михаил Сергеевич Горбачев
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Михаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Руководитель пресс-службы "Горбачев-фонда" Павел Палажченко назвал ложью утверждения финского дипломата о готовности СССР при Михаиле Горбачеве начать переговоры о передаче Карелии Финляндии.
Так он прокомментировал фрагменты из книги бывшего эксперта МИД Финляндии, доктора политологии и писателя-документалиста Юкки Сеппинена, которые приводит портал iltalehti.fi. По словам Сеппинена, на рубеже 1990-х Политбюро ЦК КПСС рассматривало возможность передачи Карелии финской стороне, но тогдашний президент Мауно Койвисто этим шансом не воспользовался.
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"Все это выдумка, ложь. Ничего подобного не было, ничего подобного быть не могло, никогда не обсуждалось. Это выдумка безответственных людей. Очевидно, что автор этой фальшивки имеет какие-то, видимо, претензии к бывшему президенту Мауно Койвисто и пытается вот таким образом то ли его как-то скомпрометировать, то ли к себе вызвать интерес", — сказал Палажченко РИА Новости.
Подобные высказывания он считает "абсолютно безответственным разговором". Кроме того, напомнил он, все беседы тогдашних лидеров СССР и Финляндии уже опубликованы.

"Все переговоры, которые тогда происходили, — а контакты Горбачева и президента Койвисто были очень тесными, постоянными, — все это уже опубликовано и полностью опровергает эту фальшивку", — отметил Палажченко.

Он добавил, что на протяжении почти 30 минувших лет никаких подобных инсинуаций не было. "Поэтому нынешние инсинуации могут быть связаны только с какими-то нечестными мотивами", — полагает собеседник агентства.
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Горбачев-фондПавел ПалажченкоКПССМИД ФинляндииМихаил ГорбачевФинляндияСССРРеспублика КарелияВ мире
Популярные комментарии
Горбачеву веры нет. Легко верится, что он мог отдать Карелию. СССР сдал, а уж Карелию и подавно, если бы попросили..
17 июня, 11:33
ИИгорь
15302009
Горбатый может....... Хорошо что его нет у власти. Правда есть его последователь - щедрый Медведев....
17 июня, 11:30
Арсений Новиков
9632108
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