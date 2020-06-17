https://ria.ru/20200617/1573049465.html
Совфед подготовит обращение к Мишустину по маркировке минеральной воды
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила подготовить обращение к главе правительства РФ Михаилу Мишустину о необходимости маркировки бутилированной... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:15
2020-06-17T11:15
михаил мишустин
сергей митин
валентина матвиенко
совет федерации рф
общество
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РИА Новости
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михаил мишустин, сергей митин, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
поручила подготовить обращение к главе правительства РФ Михаилу Мишустину
о необходимости маркировки бутилированной минеральной воды.
Глава рабочей группы СФ Сергей Митин
на пленарном заседании в среду заявил, что сейчас из-за пандемии коронавируса сдвигаются все сроки по обязательной маркировке минеральной воды.
"Сейчас предлагается перенести эти сроки на конец декабря 2020 - 2021 год", - сказал парламентарий.
Матвиенко поддержала своего коллегу, отметив, что хотя работа по маркировке минеральной воды идет, однако "процесс идет вяло и неэффективно".
"Такое ощущение, что никому это не надо. Такое мощное противодействие, возможно, и лоббизм", - сказала сенатор.
Она также поручила Митину подготовить обращение к главе правительства на эту тему.
По данным Митина, на сегодняшний день к эксперименту по маркировке минеральной бутилированной воды подключились 62 компании.