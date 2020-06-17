В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 889

Ранее в ведомстве сообщали о 854 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлены 35 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 17 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой народной республики - 889, на лечении 603 пациента, выписан 241 человек, летальных случаев 45", - говорится в сообщении ведомства.