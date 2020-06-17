https://ria.ru/20200617/1573049161.html
СМИ: иранская артиллерия обстреляла деревню в Иракском Курдистане
Иранская артиллерия обстреляла деревню в провинции Эрбиль на территории автономного района Иракский Курдистан, сообщило в среду иракское информационное... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:11
2020-06-17T11:11
курдистан (иран)
мид ирака
ирак
эрбиль
в мире
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курдистан (иран)
ирак
эрбиль
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курдистан (иран), мид ирака, ирак, эрбиль, в мире
КАИР, 17 июн - РИА Новости.
Иранская артиллерия обстреляла деревню в провинции Эрбиль на территории автономного района Иракский Курдистан, сообщило в среду иракское информационное агентство Shafaq
со ссылкой на источники в местной администрации.
"Иранская артиллерия обстреляла деревню Алана в приграничном районе Хадж Умран", - говорится в сообщении. По данным местных источников, обстрел совпал по времени с полетами турецких истребителей над районом. О жертвах и пострадавших не сообщается.
Днем ранее приграничные районы подверглись еще одному подобному обстрелу, уточняет агентство.
Между тем, министерство обороны Турции сообщило о начале новой операции "Коготь тигра" против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории иракского региона Хафтанин. В понедельник минобороны заявило, что турецкие ВВС провели крупную воздушную операцию на севере Ирака, уничтожив 81 цель РПК. В ходе операции нанесены удары по базам РПК в Синджаре, Караджаке, Кандиле, Запе, Гаре, Авашине и Хакурке.
Объединенное командование ВС Ирака осудило вторжение турецкой авиации, расценив это как нарушение суверенитета страны. МИД Ирака вручил послу Турции в стране ноту протеста.
По данным турецкой стороны, после возобновления в июле 2015 года вооруженного конфликта Турции с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции, нейтрализовав за пятилетний период более 10 тысяч членов РПК.