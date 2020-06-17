СМИ: иранская артиллерия обстреляла деревню в Иракском Курдистане

"Иранская артиллерия обстреляла деревню Алана в приграничном районе Хадж Умран", - говорится в сообщении. По данным местных источников, обстрел совпал по времени с полетами турецких истребителей над районом. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Между тем, министерство обороны Турции сообщило о начале новой операции "Коготь тигра" против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории иракского региона Хафтанин. В понедельник минобороны заявило, что турецкие ВВС провели крупную воздушную операцию на севере Ирака, уничтожив 81 цель РПК. В ходе операции нанесены удары по базам РПК в Синджаре, Караджаке, Кандиле, Запе, Гаре, Авашине и Хакурке.

По данным турецкой стороны, после возобновления в июле 2015 года вооруженного конфликта Турции с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции, нейтрализовав за пятилетний период более 10 тысяч членов РПК.