В МИД Украины назвали запрет на въезд в некоторые страны временным

Украина в понедельник возобновила международное авиасообщение, приостановленное из-за коронавируса. Число направлений сначала ограничено: улететь можно в те страны, которые готовы открыть границы для иностранцев, а некоторым прибывшим на Украину придется провести две недели на изоляции или в обсервации в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране вылета.

"Никаких угроз украинскому безвизовому режиму с Европейским союзом нет. Более того, даже за линией горизонта, которую мы не видим, но которая есть, таких угроз тоже нет. Я прошу всех успокоиться, все будет нормально", - сказал Кулеба в эфире телеканала " 1+1 " в среду утром.

По его словам, все ограничения связаны исключительно с ситуацией с пандемией и являются временными. Он посоветовал искать условия по каждой из стран на специальном сайте. "Министерство иностранных дел запускает специальный сайт, где каждый гражданин онлайн сможет нажать на страну и увидеть правила въезда в нее, а также то, можно ли ее посетить. Если можно, то на каких условиях", - добавил министр.