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В МИД Украины назвали запрет на въезд в некоторые страны временным
Запрет на въезд в некоторые страны для украинцев временный и связан с пандемией коронавируса, никаких угроз для безвизового режима с Европейским союзом нет,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация на украине
дмитрий кулеба
воз
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, ситуация на украине, дмитрий кулеба, воз, украина, в мире

В МИД Украины назвали запрет на въезд в некоторые страны временным

11:09 17.06.2020 (обновлено: 11:10 17.06.2020)
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CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
КИЕВ, 17 июн – РИА Новости. Запрет на въезд в некоторые страны для украинцев временный и связан с пандемией коронавируса, никаких угроз для безвизового режима с Европейским союзом нет, сообщил в среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Украина в понедельник возобновила международное авиасообщение, приостановленное из-за коронавируса. Число направлений сначала ограничено: улететь можно в те страны, которые готовы открыть границы для иностранцев, а некоторым прибывшим на Украину придется провести две недели на изоляции или в обсервации в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране вылета.

"Никаких угроз украинскому безвизовому режиму с Европейским союзом нет. Более того, даже за линией горизонта, которую мы не видим, но которая есть, таких угроз тоже нет. Я прошу всех успокоиться, все будет нормально", - сказал Кулеба в эфире телеканала "1+1" в среду утром.

По его словам, все ограничения связаны исключительно с ситуацией с пандемией и являются временными. Он посоветовал искать условия по каждой из стран на специальном сайте. "Министерство иностранных дел запускает специальный сайт, где каждый гражданин онлайн сможет нажать на страну и увидеть правила въезда в нее, а также то, можно ли ее посетить. Если можно, то на каких условиях", - добавил министр.
Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 33234, умерли 943 человека, 14943 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеДмитрий КулебаВОЗУкраинаВ мире
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