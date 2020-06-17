В МИД Украины назвали запрет на въезд в некоторые страны временным

КИЕВ, 17 июн – РИА Новости. Запрет на въезд в некоторые страны для украинцев временный и связан с пандемией коронавируса, никаких угроз для безвизового режима с Европейским союзом нет, сообщил в среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Украина в понедельник возобновила международное авиасообщение, приостановленное из-за коронавируса. Число направлений сначала ограничено: улететь можно в те страны, которые готовы открыть границы для иностранцев, а некоторым прибывшим на Украину придется провести две недели на изоляции или в обсервации в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране вылета.
"Никаких угроз украинскому безвизовому режиму с Европейским союзом нет. Более того, даже за линией горизонта, которую мы не видим, но которая есть, таких угроз тоже нет. Я прошу всех успокоиться, все будет нормально", - сказал Кулеба в эфире телеканала "1+1" в среду утром.
По его словам, все ограничения связаны исключительно с ситуацией с пандемией и являются временными. Он посоветовал искать условия по каждой из стран на специальном сайте. "Министерство иностранных дел запускает специальный сайт, где каждый гражданин онлайн сможет нажать на страну и увидеть правила въезда в нее, а также то, можно ли ее посетить. Если можно, то на каких условиях", - добавил министр.
Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 33234, умерли 943 человека, 14943 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.