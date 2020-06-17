Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200617/1573048231.html
В Подмосковье рассказали об организации горячего питания школьников
Все 409 тысяч учеников начальных классов Подмосковья будут получать бесплатное горячее питание с 1 сентября, сообщает пресс-служба регионального минобразования. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:00
владимир путин
московская область (подмосковье)
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564920181_0:10:3077:1740_1400x0_80_0_0_bbdeda99dd90c0ff38d4d21b5968f507.jpg
https://ria.ru/20200609/1572693892.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564920181_0:10:3077:1740_1400x0_80_0_0_bbdeda99dd90c0ff38d4d21b5968f507.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564920181_40:0:2769:2047_1400x0_80_0_0_aa0a9e8d9ea6f37be8f9d7949d60976c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564920181_381:0:2428:2047_1400x0_80_0_0_2e936ca5416cb93876ed86d256d9cf0e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, московская область (подмосковье), образование - общество, общество

В Подмосковье рассказали об организации горячего питания школьников

11:00 17.06.2020
85
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРаботница школьной столовой разносит тарелки с едой
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Все 409 тысяч учеников начальных классов Подмосковья будут получать бесплатное горячее питание с 1 сентября, сообщает пресс-служба регионального минобразования.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить поэтапный переход на бесплатное горячее питание для учеников младших классов с сентября 2020 года до сентября 2023 года. Средства на это направят из федерального, регионального и местного бюджетов.
"В Подмосковье уже в новом учебном году для учащихся 1-4 классов в государственных и муниципальных школах будет доступно бесплатное горячее питание. По прогнозам, в начальной школе в этом году будут учиться 409 тысяч детей", - сказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.
В ведомстве напомнили, что в начале текущего года в Подмосковье запущен "Родительский контроль", в рамках которого родители могут посетить школу и лично оценить качество питания детей. При этом оцениваются не только блюда, но и состояние пищеблоков.
Школьное питание
9 июня, 15:22
Роспотребнадзор разработал рекомендации по горячему питанию школьников
201000
Обсудить 0
Владимир ПутинМосковская область (Подмосковье)Образование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Девушки отдыхают на общественном пляже в поселке Новофедоровка Сакского района
Туроператоры рассказали о всплеске бронирования туров на Черное море
Дождь в Москве
Москвичей предупредили о резком похолодании
Сергей Нарышкин
Нарышкин предложил российским школьникам занятие по истории разведки
Выпускницы российских школ на празднике выпускников в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Минпросвещения: 12 регионов проведут выпускные у школьников очно
Девушка пьет из пластиковой бутылки
Совфед подготовит обращение к Мишустину по маркировке минеральной воды
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Обнадеживаться в связи с ситуацией с коронавирусом рано, заявила Попова
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Китайские ученые выяснили, как коронавирус реагирует на влажную среду
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Подмосковье еще 979 пациентов выздоровели от COVID-19
Советские бомбардировщики Пе-2
Под Калининградом нашли обломки советского самолета и останки летчика
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Эксперт прокомментировал заявления Трампа по Германии
Дмитрий Кулеба
В МИД Украины назвали запрет на въезд в некоторые страны временным
Универмаг Детский мир
Иностранные инвесторы купили более половины пакета "Детского мира"
Крым
В Крыму рассказали о новых случаях коронавируса
Жители Стокгольма в парке Раламбшов
Швеция обнародовала статистику смертности от COVID-19 в Стокгольме
Мыс Фиолент
Аксенов разъяснил порядок заезда туристов в гостиницы и санатории
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:20Далай-лама рассказал, что делает во время пандемии
16:18В Рязанской области церковь середины XIX века пострадала при пожаре
16:16Обвиняемый в убийстве историк Соколов сменил адвоката
16:15Памфилова попросила провести мониторинг избирательных участков
16:15На Камчатке инспекторы заповедника готовы стать гидами на вулкане
16:14Минздрав Ирака обсудил с российской стороной лечение больных COVID-19
16:12Раскрыт рецепт полезной окрошки
16:10Температура в Москве побила рекорд 1892 года
16:08Посол России в Минске призвал страны СНГ к сплоченности на фоне COVID-19
16:07Собянин рассказал о сложности принятия решений при снятии ограничений
16:07СФ отметил необходимость контролировать меры по восстановлению экономики
16:05ЦИК, ОП и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования
16:04Таинства, совершенные клириком в запрете недействительны, заявила епархия
16:00Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
16:00Кузнецова предложила решать споры о праве на детские пособия вне суда
15:59Снаряд времен войны нашли при проведении строительных работ в Москве
15:57Справочный центр ЦИК принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования
15:57Минкультуры попросило снизить сумму иска к фигурантам дела Серебренникова
15:56Лихачев рассказал, когда сдадут в эксплуатацию атомный ледокол "Арктика"
15:55Глава ЛНР объявил 24 июня выходным днем из-за проведения парада Победы
Лента новостейМолния