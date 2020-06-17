В Подмосковье рассказали об организации горячего питания школьников

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Все 409 тысяч учеников начальных классов Подмосковья будут получать бесплатное горячее питание с 1 сентября, сообщает пресс-служба регионального минобразования.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить поэтапный переход на бесплатное горячее питание для учеников младших классов с сентября 2020 года до сентября 2023 года. Средства на это направят из федерального, регионального и местного бюджетов.
"В Подмосковье уже в новом учебном году для учащихся 1-4 классов в государственных и муниципальных школах будет доступно бесплатное горячее питание. По прогнозам, в начальной школе в этом году будут учиться 409 тысяч детей", - сказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.
В ведомстве напомнили, что в начале текущего года в Подмосковье запущен "Родительский контроль", в рамках которого родители могут посетить школу и лично оценить качество питания детей. При этом оцениваются не только блюда, но и состояние пищеблоков.