В Подмосковье рассказали об организации горячего питания школьников

"В Подмосковье уже в новом учебном году для учащихся 1-4 классов в государственных и муниципальных школах будет доступно бесплатное горячее питание. По прогнозам, в начальной школе в этом году будут учиться 409 тысяч детей", - сказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.